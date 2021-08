വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യം താലിബാന് മുന്നില്‍ കീഴടങ്ങില്ലായിരുന്നുവെന്ന് മുന്‍ യു.എസ്. സെന്‍ട്രല്‍ ഇന്റലിജന്റ്‌സ് ഏജന്‍സി (സി.ഐ.എ.) ഡയറക്ടറും അഫ്ഗാനിലെ മുന്‍ യു.എസ്. കമാന്‍ഡറുമായ ജനറല്‍ ഡേവിഡ് പട്രേയസ്.

യു.എസ്. സൈന്യത്തിന്റെ ഡ്രോണുകള്‍, വ്യോമ പിന്തുണ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സഹായങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യം താലിബാനു മുന്നില്‍ കീഴടങ്ങില്ലായിരുന്നു. യു.എസ്. സൈന്യം പിന്‍വാങ്ങിയതോടെ അഫ്ഗാന്‍ വ്യോമസേന പ്രതിസന്ധിയിലായി. തുടരെയുള്ള ആക്രമങ്ങള്‍ മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടം അവരുടെ കീഴടങ്ങല്‍ വേഗത്തിലാക്കി. തങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാന്‍ ആരുമില്ലെന്ന കാര്യം അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ് ആത്യന്തികമായ കാരണമെന്നും പട്രേയസ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യാ ടുഡെയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രാജ്യത്തുള്ള വിവിധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങള്‍ ഓരേ സമയം സമ്മര്‍ദത്തിലായപ്പോള്‍ അഫ്ഗാനില്‍ കീഴടങ്ങള്‍ മഹാമാരിയായി വ്യാപിച്ചു. താലിബാന് പാകിസ്താന്റെ പിന്തുണ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യം പരാജയപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അഫ്ഗാനിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെ ഹൃദയഭേദകമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഇതൊരു ദുരന്തമാണെന്നും ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

