ന്യൂഡല്‍ഹി; തനിക്ക് ബെല്‍ജിയം അഭയമൊരുക്കിയതിലല്ല, തനിക്ക് ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തില്‍ മതി മറന്ന് തുള്ളിച്ചാടുകയായിരുന്നു ആ അഫ്ഗാന്‍ പെണ്‍കുട്ടി. അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ നിന്നു രാജ്യം വിടാമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന നിരവധി പേരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. പല ചിത്രങ്ങളിലും സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട അഫ്ഗാന്‍ ജനതയുടെ നിരാശ വ്യക്തം. അക്കൂട്ടത്തില്‍ സന്തോഷത്തിന് വക നല്‍കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

റോയിട്ടേഴ്‌സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ ജൊഹന്ന ഗെറോണ്‍ പകർത്തിയ ചിത്രത്തില്‍ ബെല്‍ജിയത്തിലെ മെല്‍സ്‌ബ്രോയ്ക് മിലിട്ടറി വിമാനത്താവളത്തില്‍ അഫ്ഹാനില്‍ നിന്നു രക്ഷ തേടി എത്തിയ ഒരു കുടുംബത്തെ കാണാം. അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ താലിബാന്‍ അധികാരം ഉറപ്പിച്ചതോടെ രക്ഷ തേടി ബെല്‍ജിയത്തിലെത്തിയ കുടുംബത്തിലെ പെണ്‍കുട്ടി വിമാനത്താവളത്തില്‍ തുള്ളിച്ചാടുന്നതാണ് ചിത്രം കാണിക്കുന്നത്.

This is what happens when you protect refugees...



Welcome to Belgium, little girl !



Wonderful @Reuters picture via @POLITICOEurope pic.twitter.com/v1127frvf9