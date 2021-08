വാഷിങ്ടണ്‍: താലബാന്‍ 90 ദിവസത്തിനകം അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിന്റെ നിയന്ത്രണം പിടിക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ എട്ട് പ്രവിശ്യാ തലസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം അടുത്ത ആറ് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ താലിബാന്‍ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും അമേരിക്ക പറയുന്നു. യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റോയിട്ടേഴസ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

വരുന്ന ആറ് മാസങ്ങള്‍ക്കൊണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ നിയന്ത്രണം താലിബാന്‍ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നായിരുന്നു യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ നേരത്തെയുള്ള വിലയിരുത്തല്‍. എന്നാല്‍ അഫ്ഗാനില്‍ താലിബാന്റെ പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മൂന്നു മാസങ്ങള്‍ക്കും രാജ്യംപിടിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തല്‍.

എന്നാല്‍ മൂന്നുമാസം എന്ന കാലപരിധി പൂര്‍ണമായും ഉറപ്പിച്ച് പറയാനാവില്ലെന്നും അമേരിക്ക പറയുന്നു. അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധം എത്രമാത്രം ശക്തമായിരിക്കും എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഇതുണ്ടാവുകയെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.

ഇരുപത് വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം യുഎസ് സൈന്യത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍നിന്ന് പിന്‍വലിച്ചതില്‍ താനിക്ക് പശ്ചാത്താപമില്ലെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. താലിബാനേക്കാള്‍ സൈനികബലം അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

