നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് പകരമാവാന്‍ മറ്റൊന്നിനുമാവില്ല. എന്നാല്‍ പകരം മറ്റൊന്ന് കിട്ടിയാല്‍ ആഹ്‌ളാദിക്കാന്‍ കഴിയുന്നത് നല്ലതല്ലേ. അപകടത്തില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട കാലിന് പകരം മറ്റൊരു കൃത്രിമക്കാല്‍ കിട്ടിയ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ആനന്ദനൃത്തമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലോകത്തിലെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം.

Ahmad received artificial limb in @ICRC_af Orthopedic center, he shows his emotion with dance after getting limbs. He come from Logar and lost his leg in a landmine. This is how his life changed and made him smile. pic.twitter.com/Sg7jJbUD2V — Roya Musawi (@roya_musawi) 6 May 2019

അഹമ്മദ് സെയ്ദ് റഹ്മാന്‍ എന്ന അഫ്ഗാന്‍ ബാലന്‌ എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോള്‍ ഭരണകൂടവും താലിബാനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനിടയില്‍ കുഴിബോംബ് സ്‌ഫോടനത്തിലാണ് കാല്‍ നഷ്ടമായത്.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ റെഡ്‌ക്രോസ് ഓര്‍ത്തോപീഡിക് സെന്ററിലാണ് അഹമ്മദിന് കൃത്രിമക്കാല്‍ പിടിപ്പിച്ചത്. കൃത്രിമ കാല്‍ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തില്‍ അഹമ്മദ് ആശുപത്രിമുറിയില്‍ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ റോയ മുസാവിയാണ് ട്വിറ്ററില്‍ പങ്ക് വെച്ചത്. മാര്‍ച്ച് ആറിന് ഷെയര്‍ ചെയ്ത വീഡിയോ മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം ലൈക്കുകള്‍ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. പതിനായിരത്തിലധികം പേര്‍ വീഡിയോ റീട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അഹമ്മദിന്റെ നിഷ്‌കളങ്കത മുഴുവന്‍ അവന്റെ സന്തോഷത്തില്‍ അലിഞ്ഞു ചേര്‍ന്നിട്ടുള്ളതായി വീഡിയോ കാണുമ്പോള്‍ നമുക്ക് മനസിലാകും. നിരവധിയാളുകള്‍ അഹമ്മദിന്റെ ആഹ്‌ളാദത്തില്‍ പങ്കു ചേര്‍ന്നു കൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തത്.

This little boy embodies #Afghanistan: both its pain and its resilience. https://t.co/J5q8ZbN4hW — Frud Bezhan (@FrudBezhan) 7 May 2019

This is just delightful. So happy for this little guy! https://t.co/Z4qyEBp1Hz — Katie Clemency (@KatieClemency) 7 May 2019

