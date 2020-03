വെല്ലിങ്ടണ്‍: ന്യൂസിലന്‍ഡിലെ ജനങ്ങളോട് വീടുകളില്‍ തന്നെ കഴിയാനും സാമൂഹികസമ്പര്‍ക്കം ഒഴിവാക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ജസീന്ത ആര്‍ഡേണ്‍. കൊറോണ ബാധിതരാണെന്ന രീതിയില്‍ പെരുമാറേണ്ടതാണ് ഇപ്പോള്‍ ആവശ്യമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വൈറസ് വ്യാപനത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി ചൊവ്വാഴ്ച അര്‍ധരാത്രി മുതല്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡില്‍ ഒരു മാസത്തെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രം അമ്പതോളം പേര്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ന്യൂസിലന്‍ഡില്‍ മൊത്തം രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 205 ആയി. എല്ലാവരോടും സ്വയം സമ്പര്‍ക്കവിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് ഗവണ്‍മെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അവശ്യസേവനങ്ങളൊഴികെ മറ്റെല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും അവധി നല്‍കി. വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളും ഓഫീസുകളുമുള്‍പ്പെടെയുള്ള ഒരു മാസത്തേക്ക് അടച്ചു.'വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ എല്ലാ സാധ്യമായ വഴികളും തടയുന്നതിനായി നാലാഴ്ചത്തേക്ക് നമ്മള്‍ എല്ലാം അടച്ചു പൂട്ടുകയാണ്, ബ്രേക്ക്‌ ദ ചെയിന്‍'. പ്രധാനമന്ത്രി ജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള സന്ദേശത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വീഴ്ച വരുത്തി കൂടുതല്‍ മോശമായ നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ എത്തിക്കരുതെന്ന് ജസീന്ത പറഞ്ഞു. അടുത്ത ആഴ്ചയോ അതിന് ശേഷമോ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കാമെന്നും വീടുകളില്‍ തന്നെ കഴിഞ്ഞാല്‍ മാത്രമേ അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ ഫലം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് അറിയാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. 'ഈ നടപടി പ്രായോഗികമാണോയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങള്‍ രോഗബാധിതരാണെന്ന രീതിയില്‍ പെരുമാറുന്നതാണുത്തമം'. ജസീന്ത പറഞ്ഞു.

മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ന്യൂസിലന്‍ഡില്‍ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. എങ്കിലും ഗുരുതര സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാതിരിക്കാനാണ് മുന്‍കരുതലെന്ന നിലയില്‍ഗവണ്‍മെന്റ് അടിയന്തരനടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍, ഫാര്‍മസികള്‍, ബാങ്കുകള്‍, സര്‍വീസ് സ്‌റ്റേഷനുകളുടെ സേവനം,ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സേവനം എന്നിവ അവശ്യസേവനങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായവും ഗവണ്‍മെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

