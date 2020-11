വാഷിങ്ടണ്‍: തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നാലുദിവസം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് പെന്‍സില്‍വേനിയയിലെ നിര്‍ണായക വിജയത്തോടെ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റായി ജോ ബൈഡന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വാര്‍ത്ത ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നതിന് പിറകേ സന്തോഷസൂചകമായ നിരവധി മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ക്ക് ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിനിടയില്‍ സിഎന്‍എന്‍ അവതാരകന്‍ ആന്റണി കപേല്‍ വാന്‍ ജോണ്‍സ് വികാരഭരിതനായി കണ്ണീര്‍വാര്‍ത്ത നിമിഷം അത്തരത്തിലൊന്നായിരുന്നു.

ശരിക്കും കഷ്ടത അനുഭവിച്ചവര്‍ക്ക് ബൈഡന്റെ വിജയം യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഒരു മോചനമാണെന്നാണ് വിജയ വാര്‍ത്ത പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് വാന്‍ ജോണ്‍സ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. 'എനിക്ക് ശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല.' അത് ജോര്‍ജ് ഫ്‌ളോയിഡ് മാത്രമായിരുന്നില്ല. ശ്വസിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നിയിരുന്ന നിരവധി ആളുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഇത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. സമാധാനം നേടാനും, എന്റെ മക്കള്‍ ഇക്കാര്യം നോക്കിക്കാണണമെന്ന് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ടവരോട് എനിക്ക് ഖേദമുണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു നല്ല ദിവസമല്ല. പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷം പേര്‍ക്കും ഇതൊരു നല്ല ദിവസമാണ്.' വാന്‍ ജോണ്‍സ് പറഞ്ഞു.

Today is a good day.

It’s easier to be a parent this morning.

Character MATTERS.

Being a good person MATTERS.

This is a big deal.



It’s easy to do it the cheap way and get away with stuff — but it comes back around.



Today is a good day.#PresidentBiden#VotersDecided