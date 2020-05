വാഷിങ്ടണ്‍: കോവിഡ് ബാധിച്ച യുവതി പ്രസവിച്ച നവജാതശിശുവിന് സംരക്ഷണമൊരുക്കി ടീച്ചര്‍. യുവതിയുടെ മൂത്തമകന്റെ സ്‌കൂള്‍ ടീച്ചറാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ കണെക്ടിക്കട്ടിലാണ് സംഭവം.

പ്രസവത്തിന് തൊട്ടുമുന്‍പാണ് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളോടെ സുള്ളി എന്ന ഗ്വാട്ടിമാലിയന്‍ സ്വദേശിയായ യുവതിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്. ഭര്‍ത്താവും ഏഴ് വയസ്സുകാരന്‍ മകനും കൂടെയുണ്ട്. ജനിക്കാന്‍ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അവരുടെ ആശങ്കകള്‍ മുഴുവനും.

ഭര്‍ത്താവിന് അമേരിക്കന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല, ആശുപത്രി അധികൃതരോട് സംസാരിക്കാനാവില്ല, സഹായത്തിനാരുമില്ല. എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വിഷമിച്ചുനില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് മൂത്തമകന്റെ സ്‌കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറെ ഓര്‍മ വന്നത്. പിന്നെ ഒട്ടും വൈകിക്കാതെ ലൂസിയാന എന്ന ടീച്ചറെ ഫോണില്‍ വിളിച്ചു സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. ഉടന്‍ തന്നെ ടീച്ചര്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തതി.

ഇതിനിടെ സുള്ളി ഒരു ആണ്‍കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു. കുട്ടിയെ അതിതീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി. തൊട്ടുപിന്നാലെ ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് സുള്ളിയെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി. ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ സുള്ളിയുടെ കോവിഡ് പരിശോധനഫലം എത്തി, സുള്ളിക്കൊപ്പം ഭര്‍ത്താവ് മാര്‍വിനും ഏഴ് വയസ്സുകാരന്‍ മകനും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ പുതിയതായി ജനിച്ച കുഞ്ഞിന് കോവിഡ് ഇല്ല താനും. എന്ത് ചെയ്യും, കുഞ്ഞിനെ ആര് നോക്കും. ഇതിനും സഹായമായി എത്തിയത് മൂത്തമകന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറായ ലൂസിയാന ലിറ തന്നെ.

രോഗം ഭേദമാവുന്നത് വരെ നെയ്‌സെല്‍ എന്ന നവജാതശിശുവിനോ നോക്കാമോ എന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ചപ്പോള്‍ ടീച്ചര്‍ക്ക് പൂര്‍ണസമ്മതം. കുട്ടിയുടെ ടീച്ചറാണ്, അടുത്തബന്ധമില്ല, ഒരു വര്‍ഷം മാത്രമാണ് പരിചയം. പക്ഷെ സമ്മതം മൂളാന്‍ ടീച്ചര്‍ക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും തടസ്സമായില്ല. നെയ്‌സലിനെ ലൂസിയാന ടീച്ചര്‍ തനിക്കൊപ്പം വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടി, സംരക്ഷിച്ചു. സുള്ളിയും മാര്‍വിനും മകനും ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലും.

വീഡിയോചാറ്റില്‍ ലൂസിയാനയും സുള്ളിയും

നെയ്‌സില്‍ ജനിച്ചിട്ട് ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. സുള്ളിയും മാര്‍വിനും മകനും ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടില്ല. പ്ലാസ്മ തെറാപ്പിയിലൂടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ കാലമെത്ര കഴിഞ്ഞാലും, രോഗം ഭേദമായി എല്ലാം സാധാരണനിലയിലാവുന്നതുവരെ നെയ്‌സിലിനെ നോക്കിക്കോളാമെന്ന് ലൂസിയാന ടീച്ചറുടെ ഉറപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍നിന്നു മോചനം നേടിയതിനാല്‍ സുളളിക്ക് വീഡിയോ കോളിലൂടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കാണാം, ലൂസിയാനയോട് കുഞ്ഞിന്റെ വിശേഷങ്ങള്‍ തിരക്കാം.

അത്യധികം സന്തോഷമെന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ലൂസിയാന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞത്. പേരന്റ്- ടീച്ചര്‍ മീറ്റിങില്‍ കണ്ട പരിചയം മാത്രമാണ് എനിക്ക് സുള്ളിയുമായുള്ളത്. പക്ഷെ പെട്ടന്നൊരു ആവശ്യം വന്നപ്പോള്‍ അവര്‍ എന്നെ വിളിച്ചു. അവര്‍ക്ക് എന്നിലുള്ള വിശ്വാസമാണല്ലോ അത്. രോഗം പെട്ടെന്ന്‌ ഭേദമായി അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും കൂടിച്ചേരാന്‍ സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് ലൂസിയാനയുടെ ആശംസ.

