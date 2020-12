സ്വന്തം രൂപം ശാപമായി മാറിയ അനുഭവമാണ് റുവാണ്ടക്കാരനായ സന്‍സിമാന്‍ എല്ലിയുടേത്. രൂപമാണ് സന്‍സിമാനെ മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.

മൈക്രോസെഫലി എന്ന ജനിതകരോഗമാണ് സന്‍സിമാനുള്ളത്. ജനിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ തല സാധാരണയില്‍ അധികം ചെറുത്. ഈ രൂപം മൂലം ആളുകള്‍ സന്‍സിമാനെ വിരൂപിയെന്നും മൃഗമെന്നുമൊക്കെ വിളിച്ചാണ് അധിക്ഷേപിക്കുന്നത്.

21 വയസ്സാണ് പ്രായമെങ്കിലും ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിനൊപ്പം ചേരാനോ ഇടപഴകാനോ അവന് ഇതുവരെ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്തേക്ക് വന്നാല്‍ പോലും ചിലര്‍ അവനെ ഓടിച്ചുവിടും. നാട്ടുകാരുടെ ദേഹോപദ്രവത്തില്‍ നിന്നും ആക്ഷേപത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷതേടാന്‍ ദിവസവം മൈലുകളോളം അവന്‍ വനത്തിനുള്ളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും.

വളരെ വേഗത്തിലാണ് സന്‍സിമാന്‍ നടക്കുന്നതും ഓടുന്നതുമെല്ലാം. ആരും അതിശയിച്ചുപോകുന്ന വേഗത്തില്‍ മരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോലും അവന്‍ ഓടിക്കയറും. മണിക്കൂറുകളോളം മരത്തിന്റെ മുകളില്‍ തന്നെ തങ്ങും. ചിലപ്പോള്‍മരത്തിന്റെ ഇലകളും പുല്ലുകളും വരെ കഴിക്കും. സാധാരണ ആളുകള്‍ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തേക്കാളും അവന് ഇത്തരം പുല്ലും പഴങ്ങളുമാണ് താല്‍പര്യമെന്ന് സാന്‍സിമാന്റെ ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നു.

സന്‍സിമാന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അഞ്ച് കുട്ടികള്‍ക്ക് ശേഷമുണ്ടായ മകനാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ അധിക്ഷേപത്തിന് ഇരയാവാറുണ്ടെങ്കിലും അമ്മയ്ക്ക് അത്ഭുതശിശുവാണ് സന്‍സിമാന്‍. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ സംസാരിക്കാന്‍ അവന് കഴിയില്ലെങ്കിലും അമ്മ നല്‍കുന്ന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അനുസരിക്കാനും അവന് കഴിയും.

എന്താണ് മൈക്രോസെഫലി

പൂര്‍ണമായും ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ജനിതക രോഗമാണ് മൈക്രോസെഫലി. തലയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന വലിപ്പവ്യത്യാസമാണ് രോഗത്തിന്റെ പ്രകടമായ സൂചന. ഇത്തരം ആളുകള്‍ക്ക് ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളും പഠന വൈകല്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. സിക വൈറസ് ബാധയേറ്റ സ്ത്രീകള്‍ പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇത്തരം രോഗമുണ്ടായേക്കാമെന്ന് പഠനങ്ങളുണ്ട്.

