കളഞ്ഞു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്ന് തിരികെ കിട്ടുന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. അത് പോലെയൊരു സന്തോഷത്തിലാണ് മെല്‍ബോണ്‍ സ്വദേശിയായ ജോര്‍ജിയ സസാരിസ്. കാരണം 2010-ല്‍ കാണാതെ പോയ ജോര്‍ജിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മിഷ്‌കയെ തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പത്തു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം കണ്ടെത്തുമ്പോള്‍ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൂച്ച ആകെ ക്ഷീണിതയായ വിഷമവും ജോര്‍ജിയ പങ്കു വെയ്ക്കുന്നു.

അന്ന് ചാഡ്‌സ്‌റ്റോണിലെ വീട്ടില്‍നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് മിഷ്‌കയെ അവസാനമായി ജോര്‍ജിയ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കണ്ടത്. രാത്രി തിരികെയെത്തുമ്പോള്‍ വീട്ടില്‍ മിഷ്‌കയില്ല. വര്‍ഷങ്ങള്‍ നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനൊടുവില്‍ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മിഷ്‌കയെ കുറിച്ച് ജോര്‍ജിയയ്ക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു.

മോണിങ്ടണിലെ പെനിന്‍സുല മൃഗാശുപത്രിയില്‍ നിന്നാണ് മിഷ്‌കയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരവുമായി ഫോണ്‍വിളിയെത്തിയത്. മിഷ്‌കയെ കാണാതായ ശേഷം ജോര്‍ജിയ ചാഡ്‌സ്‌റ്റോണിലെ വീട്ടില്‍നിന്ന് താമസം മാറുകയും വിവാഹമോചിതയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

മിഷ്‌കയെ കാണാന്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിയ ജോര്‍ജിയ കണ്ടത് ക്ഷീണിച്ചവശയായ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൂച്ചയെയാണ്. ബിര്‍മന്‍ ഇനത്തില്‍ പെട്ട മിഷ്‌കയുടെ നീണ്ട രോമങ്ങളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു. പോര്ട്ട് മെല്‍ബോണില്‍ നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനം നടക്കുന്ന സൈറ്റിനരികില്‍ നിന്നാണ് മിഷ്‌കയെ ഒരു തൊഴിലാളിയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. അവശയായ പൂച്ചയെ അയാള്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രി അധികൃതരാണ് ജോര്‍ജിയയെ വിവരമറിയിച്ചത്.

