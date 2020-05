ലണ്ടന്‍: എണ്ണവില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രണ്ടര ലക്ഷം ബാരല്‍ എണ്ണ വാങ്ങി സംഭരിച്ച് ലണ്ടന്‍ ആസ്ഥാനമായ ബിബി എനര്‍ജി എന്ന കമ്പനി. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളര്‍ ലാഭമാണ് കമ്പനി ഇതിലൂടെ നേടിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ വലിയ സംഭരണശേഷി ഇല്ലാത്തത് സമാന മേഖലകളിലുള്ള കമ്പനികള്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്.

ചരിത്രത്തിലെത്തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവാണ് ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ എണ്ണവിലയില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഏപ്രില്‍ 20-ന് എണ്ണ വില നെഗറ്റീവിലേക്കെത്തി. ഈ സുവര്‍ണാവസരം മുതലെടുത്താണ് ബിബി എനര്‍ജി ലക്ഷക്കണക്കിന് ബാരല്‍ എണ്ണ വാങ്ങി സംഭരിച്ചത്. വലിയ സംഭരണശേഷിയുള്ള ചുരുക്കം കമ്പനികളില്‍ ഒന്നാണ് ബിബി എനര്‍ജി. മെയ് മാസത്തില്‍ വിപണിയിലേക്കെത്താന്‍ കരാര്‍ സ്വന്തമാക്കിയതിന്റെ 10 ശതമാനമാണ് ബിബി എനര്‍ജി സ്വന്തമാക്കിയത്.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഏപ്രില്‍ 20-ന് യുഎസ് വിപണിയില്‍ ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില -37.63 ഡോളറിലേക്കാണ് താഴ്ന്നത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ എണ്ണയ്ക്ക് ആവശ്യം കുറഞ്ഞിരുന്നു. കരാര്‍ നേടിയവര്‍ വന്‍തോതില്‍ വിറ്റഴിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ വാങ്ങാന്‍ ആളുണ്ടായില്ല. ആവശ്യത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ എണ്ണ ലഭ്യമായപ്പോള്‍ എണ്ണ ശേഖരിക്കാന്‍ ഇടമില്ലാതായി. തുടര്‍ന്നാണ് എണ്ണവില കൂപ്പുകുത്തിയത്.

