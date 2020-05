വിശാലവും സുന്ദരവുമായ ഒരു പാര്‍ക്ക്. വരിവരിയായി നിരന്നു നില്‍ക്കുന്ന മരങ്ങള്‍. അവിടവിടെ മരം കൊണ്ട് നിര്‍മിച്ച ബെഞ്ചുകളുമുണ്ട്. സാധാരണ ഒട്ടു മിക്ക പാര്‍ക്കുകളേയും പോലെ തന്നെയാണ് സ്‌പെയിനിലെ ഈ പാര്‍ക്കും. ഇതിലിപ്പോ എന്താ പ്രത്യേകത എന്നല്ലേ? കാഴ്ചക്കാരെ അദ്ഭുപ്പെടുത്തി ഓണ്‍ലൈനില്‍ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പകര്‍ത്തിയത് ഈ പാര്‍ക്കിലാണ്.

വളരെ അടക്കത്തോടും ഒതുക്കത്തോടും പാര്‍ക്കില്‍ തീ പടരുന്നതാണ് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം. തീ പടരുന്ന കാഴ്ച വളരെ രസകരമാണ്. പക്ഷെ അതിവേഗത്തില്‍ പടരുമ്പോഴും തീനാമ്പുകള്‍ സ്പര്‍ശിക്കുന്ന മരങ്ങളിലേക്കൊന്നും പടരുന്നില്ല. ബെഞ്ചുകളേയും ഒഴിവാക്കിയാണ് തീ നാമ്പുകളുടെ പാച്ചില്‍, നല്ല അന്തസ്സോടെ.

പക്ഷെ അവിടെയുമല്ല ശരിക്കുള്ള അത്ഭുതം. അത് വീഡിയോ കാണുമ്പോള്‍ കൃത്യമായി മനസിലാവും.

The controlled burning of pollen made by the Fire Brigade of Castilla y León County at the park of Cidacos, in Calahorra, La Rioja, Spain pic.twitter.com/1Efe2143jF