വാഷിങ്ടണ്‍: യുഎസ്സില്‍ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം കടുക്കുന്നതിനിടെ വിജയം ഉറപ്പെന്ന പ്രതീക്ഷ പങ്കുവെച്ച് ഡോണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തും, ഒരു വലിയ വിജയം- ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

I will be making a statement tonight. A big WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

ഞങ്ങള്‍ മുന്നേറുകയാണ്. എന്നാല്‍ അവര്‍(ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍) തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. അത് ഞങ്ങള്‍ അനുവദിക്കില്ല. പോളിങ് സമയം അതിക്രമിച്ചാല്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ട്രംപിന്റെ എതിരാളി ജോ ബൈഡനും വിജയപ്രതീക്ഷ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശ്വാസം നിലനിര്‍ത്തൂ, നമ്മള്‍ ഇത് വിജയിക്കാന്‍ പോകുന്നുവെന്ന് ബൈഡന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിക്കാനുള്ള പാതയിലാണ് ഞങ്ങളെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും ബൈഡന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഫലങ്ങള്‍ പുറത്തുവരുമ്പോള്‍ ജോ ബൈഡനാണ് നേരിയ മുന്‍തൂക്കം.

Content Highlights: A big win says Donald Trump as he is set to make statement shortly