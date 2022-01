ന്യൂയോര്‍ക്ക്: അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിലുണ്ടായ തീപ്പിടിത്തത്തില്‍ 9 കുട്ടികളുള്‍പ്പടെ 19 പേര്‍ മരിച്ചു. നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിറ്റുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരില്‍ പലരുടെയും സ്ഥിതി ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ തുടരുകയാണ്.

63 പേര്‍ക്ക്‌ പൊള്ളലേറ്റതായി ന്യൂയോര്‍ക്ക് മേയര്‍ എറിക് ആഡംസ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കന്‍ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തീപ്പിടിത്തങ്ങളിലൊന്നാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

BREAKING: New York City mayor says Bronx fire "one of the worst" in city's history; at least 61 injured, "numerous" feared dead pic.twitter.com/eLhcNQbpsc — BNO News (@BNONews) January 9, 2022

അമേരിക്കന്‍ സമയം ഞായറാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ തീപ്പിടിത്തം. ഈസ്റ്റ് 181 സ്ട്രീറ്റിലെ 19- സ്റ്റോറി ബിള്‍ഡിങ് എന്ന അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിലെ രണ്ടും മൂന്നും നിലകളാണ് അഗ്നിക്കിരയായത്.

New videos shows smoke pouring out of an apartment building in New York City from a massive fire that killed at least 19 people. including nine children, according to officials. https://t.co/JPO13Cafbv pic.twitter.com/mlsK9BCE98 — ABC News (@ABC) January 9, 2022

ഇരുന്നോറോളം ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ജീവനക്കാര്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി. മരണനിരക്ക് ഇനിയും ഉയര്‍ന്നേല്‍ക്കുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്നതായി അമേരിക്കന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

HARROWING RESCUE: An FDNY firefighter was caught on camera rescuing a baby from a deadly Bronx apartment fire that killed more than a dozen. "New York City Fire Department don't play," said Tanisha Ashe as she recorded the video. https://t.co/wJDegKkwaE pic.twitter.com/90YxkNp765 — Eyewitness News (@ABC7NY) January 10, 2022

