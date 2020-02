പാരീസ്: കൊറോണ വൈറസ് (COVID-19) ബാധയില്‍ ഫ്രാന്‍സില്‍ ആദ്യ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വൈറസ് ബാധയേറ്റ് ചൈനീസ് ടൂറിസ്റ്റായ എണ്‍പതുകാരന്‍ മരിച്ചതായി ഫ്രഞ്ച് ആരോഗ്യ മന്ത്രി ആഗ്നസ് ബുസിന്‍ ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. ഏഷ്യക്ക് പുറത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യ കൊറോണ മരണമാണിത്.

ജനുവരി അവസാനം മുതല്‍ പാരീസിലെ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുകയായിരുന്നു എണ്‍പതുകാരന്‍. എന്നാല്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയോടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വഷളാവുകയായിരുന്നുവെന്ന് ആഗ്നസ് വ്യക്തമാക്കി. വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച ആറ് പേര്‍കൂടി ഫ്രാന്‍സില്‍ ചികിത്സയിലുണ്ടെന്നും ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായ ചൈനയ്ക്ക് പുറമേ ഫിലിപ്പിന്‍സ്, ഹോങ്കോങ്ങ്, ജപ്പാന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇതുവരെ മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കണക്കുകല്‍ പ്രകാരം ചൈനയില്‍ മാത്രം ഇതുവരെ 1523 പേര്‍ മരണപ്പെട്ടു. 66,492 പേര്‍ക്ക് ചൈനയില്‍ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിലിപ്പിന്‍സ്, ഹോങ്കോങ്, ജപ്പാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഓരോരുത്തര്‍ വീതവും മരിച്ചു.

