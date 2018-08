ലിമാ: പെറുവില്‍ അതിശക്തമായ ഭൂചലനം ഉണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഭൂകമ്പമാപിനിയില്‍ 7.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം പെറു-ബ്രസീല്‍ അതിര്‍ത്തിപ്രദേശത്താണ് ഉണ്ടായത്.

പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയാണ് പെറുവിന്റെ തെക്ക്-കിഴക്കന്‍ മേഖലയായ പ്യൂര്‍ട്ടോ മാല്‍ഡൊണാഡോയില്‍ ഭൂചലനമുണ്ടായത്. അവിടെനിന്ന് 379 മൈല്‍ അകലെയായിരുന്നു ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം.

ആളപായം ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

