കൊറോണബാധിതരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യം പരിശോധിച്ചാല്‍ ത്വരിതഗതിയിലാണ് വൈറസിന്റെ വ്യാപനമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പ്. എന്നാല്‍ ആവശ്യത്തിന് മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ തോത് ആഗോളതലത്തില്‍ കുറയ്ക്കാമായിരുന്നതായും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ലോകത്താകമാനം 3.78 ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനം ത്വരിതഗതിയിലാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ തലവന്‍ തെദ്രോസ് അദനോം ഗുട്ടറോസിസ് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. ആദ്യ ഒരു ലക്ഷം പേരിലേക്ക് വൈറസെത്തിയത് 67 ദിവസം കൊണ്ടാണ്. എന്നാല്‍ അടുത്ത ഒരു ലക്ഷം പേരിലേക്ക് കൊറോണാ വൈറസെത്താന്‍ വേണ്ടി വന്നത് 11 ദിവസമാണെന്നും പിന്നീടുള്ള ഒരു ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായത് നാല് ദിവസം കൊണ്ടാണെന്നും ഗുട്ടറോസിസ് ഓര്‍മിപ്പിച്ചു. വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ വേഗത കണക്കുകൂട്ടുക അസാധ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2019 ഡിസംബര്‍ 31-നാണ് ചൈനയില്‍ ആദ്യമായി കൊറോണബാധ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മാര്‍ച്ച് 6-ന് കൊറോണബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷമാവുകയും മാര്‍ച്ച് 17-ന് രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികമാവുകയും മാര്‍ച്ച് 21-ന് മൂന്ന് ലക്ഷം കടക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട സംഖ്യയാണിതെന്നും കണക്കില്‍ പെടാത്ത രോഗികള്‍ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

കര്‍ശനമായ കരുതല്‍ നടപടികളിലൂടെ വൈറസിന്റെ വ്യാപനഗതിയെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്ന് ഗുട്ടറോസിസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 'ഒരു ഫുട്‌ബോള്‍ ഗെയിം പോലെയാണ് വൈറസ് പ്രതിരോധം. കളി ജയിക്കണമെങ്കില്‍ പ്രതിരോധം ശക്തമാകണം. കൂടാതെ പ്രത്യാക്രമണവും ശക്തമാകണം'. ഫിഫ മേധാവി ഗിയാനി ഇന്‍ഫാന്റിനോയ്‌ക്കൊപ്പം കൊറോണയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള 'ടു കിക്ക് ഔട്ട് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗുട്ടറോസിസ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ശക്തമായ പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കഴിയുന്നതും വീടുകളില്‍തന്നെ തങ്ങാനും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്നും ഗുട്ടറോസിസ് ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംശയം തോന്നുന്നവരില്‍ കൃത്യമായ പരിശോധന നടത്തുന്നതിലൂടെയും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും രോഗവ്യാപനം തടയാമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രോഗബാധയുള്ളവര്‍ സമ്പര്‍ക്കവിലക്ക് കര്‍ശനമായും പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

