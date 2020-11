ടൊറന്റോ: ആര്‍ട്ടിക് സര്‍ക്കിളിനുള്ളില്‍ ഒരു പ്രതിഭാസമുണ്ട്, സൂര്യന്‍ ഉദിക്കാത്ത മാസങ്ങള്‍! ഇതിനെ 'ധ്രുവരാത്രി' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വടക്കേഅമേരിക്കയുടെ വടക്കേ അറ്റത്ത് അലാസ്‌കന്‍ പട്ടണമായ ഉത്കിയാഗ്വിഗ് നിവാസികള്‍ക്ക് ഇനി നേരം പുലരാന്‍ 66 ദിവസം കഴിയണം!

ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ ഈ വര്‍ഷം അവസാനമായി സൂര്യനെ കണ്ടത്. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെ സൂര്യന്‍ അസ്മതിച്ചു. ഇനി ഈ വര്‍ഷം സൂര്യനുദിക്കില്ല. 2021 ജനുവരി 23 ന് ശേഷമേ ഇനി ഇവിടെ സൂര്യന്‍ ഉദിക്കൂവെന്ന് യുഎസ് കാലവാസ്ഥ നിരീക്ഷണ ഏജന്‍സി അറിയിച്ചു.

24 മണിക്കൂറും സൂര്യന്‍ ചക്രവാളത്തിന് താഴെയായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ദിവസങ്ങളെ ധ്രുവരാത്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് അലാസ്‌ക ഫെയര്‍ബാങ്ക്‌സ് സീ ഐസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ പ്രകൃതി വിസ്മയം വെബ്ക്യാമില്‍ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്

