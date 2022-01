റിയോ ഡി ജനീറോ: വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമീപത്തെ കൂറ്റന്‍ പാറ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ബോട്ടുകള്‍ക്ക് മുകളിലേയ്ക്ക് പൊട്ടിവീണ് അഞ്ചുപേര്‍ മരിച്ചു. ഇരുപത് പേരെ കണാതായി. മുപ്പത്തിരണ്ട് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. തെക്കുകിഴക്കന്‍ ബ്രസീലിലെ കാപിറ്റോളിയോ പ്രദേശത്തെ ഫുര്‍ണാസ് തടാകത്തിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

വെള്ളച്ചാട്ടവും ചെങ്കുത്തായ പാറക്കെട്ടും കാണാനാണ് വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ ഫുര്‍നാസ് തടാകത്തില്‍ എത്താറുള്ളത്. ബോട്ടുകളില്‍ ഇതുരണ്ടും ആസ്വദിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കൂറ്റന്‍ പാറ ഇവര്‍ക്ക് മുകളിലേയ്ക്ക് പൊട്ടിവീണത്.

നേരത്തെ പാറയില്‍ നിന്ന് കല്ലുകള്‍ പൊട്ടിവീഴുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട മറ്റ് വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ മുന്നറിയിപ്പായി വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലരും അത് കാര്യമാക്കാതെ പാറക്കെട്ടിന് സമീപത്ത് തന്നെ നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി പ്രദേശത്ത് കനത്ത മഴ പെയ്യുകയാണ്. ഇതാണ് പാറ ഇടിഞ്ഞുവീഴാന്‍ കാരണമായതെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

Terrible video out of Lake Furnas, #Brazil, captures the moment a canyon cliff collapses on boats full of tourists. Latest reports say at least 5 dead 20 missing.pic.twitter.com/03LrGX0kIL