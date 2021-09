കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ ഇനിയും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ആയിരത്തോളം പേര്‍. വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് പറന്നുയരാന്‍ താലിബാൻ അനുമതി നൽകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്രയധികം പേര്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

അതേസമയം ആറ് വിമാനങ്ങൾ മസാർ-ഇ-ഷെരീഫ് വിമാനത്താവളത്തിൽ താലിബാൻ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണെന്നും താലിബാൻ യാത്രക്കാരെ ബന്ദികളാക്കുകയാണെന്നും യുഎസ് പ്രതിനിധി മൈക്ക് മക്കോൾ ഫോക്സ് ന്യൂസ് സൺഡേയോട് വ്യക്തമാക്കി.

മസാർ-ഇ-ഷെരീഫിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് വിമാനം പുറപ്പെടുന്നതിനോ ലാന്‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിനോ താലിബാന്റെ അനുമതി വാങ്ങുന്നതില്‍ അമേരിക്കന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കിയതിന് അവർ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും എന്നും പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞതായി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

