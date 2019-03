വെല്ലിങ്ടൺ: ന്യൂസീലന്‍ഡിലെ രണ്ട് പള്ളികളിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പില്‍ ഇതുവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 50 പേര്‍. ഇതില്‍ മലയാളിയായ അന്‍സി അലിബാവയുള്‍പ്പെടെ അഞ്ച് ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടെന്ന് ന്യൂസീലന്‍ഡിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷണർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് മരിച്ച ഇന്ത്യക്കാരുടെ കാര്യത്തില്‍ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമുണ്ടായത്. മെഹബൂബാ കോഖര്‍, റമീസ് വോറ, ആസിഫ് വോറ, ഒസൈര്‍ കദീര്‍, അന്‍സി അലിബാവ എന്നിവരാണ് മരിച്ച ഇന്ത്യക്കാര്‍.

ക്രൈസ്റ്റ് ചര്‍ച്ച് വെടിവെപ്പിലെ ഇരകളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് വിസ തരപ്പെടുത്തികൊടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു.

കുടുംബാംഗങ്ങളെ സഹായിക്കാനായി ഹെല്‍പ് ലൈൻ നമ്പറും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 021803899, 021850033 എന്നീ ഹെല്‍പ് ലൈൻ നമ്പറുകള്‍ 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമായിരിക്കും.

മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ തൃശ്ശൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ അന്‍സി അലിബാവയുമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

With a very heavy heart we share the news of loss of precious lives of our 5 nationals in ghastly terror attack in #Christchurch

Mr. Maheboob Khokhar

Mr. Ramiz Vora

Mr. Asif Vora

Ms Ansi Alibava

Mr. Ozair Kadir@kohli_sanjiv @MEAIndia @SushmaSwaraj 1/3