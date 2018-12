ജക്കാര്‍ത്ത: ഇന്‍ഡൊനീഷ്യയിലെ സുമാത്രയിലും ജാവയിലും ശനിയാഴ്ച രാത്രിയുണ്ടായ സുനാമിയില്‍ 62 പേര്‍ മരിച്ചു. ദുരന്തത്തില്‍ 600ലേറെപ്പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ക്രാക്കത്തോവ അഗ്നിപര്‍വത സ്‌ഫോടനമാണ് സുനാമിയുണ്ടാകാന്‍ കാരണമായത്.

അഗ്നിപര്‍വത സ്‌ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ കടലിനടിയിലുണ്ടായ ഭൂചലനവും അമാവാസി ദിനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന വലിയ തിരകളും സുനാമിക്ക് ശക്തി കൂട്ടുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ ഏജന്‍സി വക്താവ് പുര്‍വോ നുഗ്രോഹോ പറയുന്നു. സംഭവത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വ്യക്തത വരുത്താന്‍ ജിയോളജിക്കല്‍ ഏജന്‍സി പഠനം നടത്തിവരികയാണ്. പരിക്കേറ്റവരില്‍ പലരുടേയും നില ഗുരുതരമായതില്‍ മരണ സംഖ്യ ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയും അധികൃര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

വലിയ തിരമാലകള്‍ സുനാമിയല്ലെന്നായിരുന്നു അധികൃതര്‍ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത്. കടല്‍ ക്ഷോഭമാണെന്നും ജനങ്ങളോട് പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടെന്നുമായിരുന്നു ഇന്‍ഡൊനീഷ്യന്‍ ദുരന്ത നിവാരണ ഏജന്‍സി നല്‍കിയ നിര്‍ദേശം. പിന്നീട് ഭൂകമ്പമില്ലാതിരുന്നതിനാലാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതെന്ന വിശദീകരണവുമായി ഏജന്‍സി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.

Hingga 23/12/2018 pukul 07.00 WIB, data sementara dampak tsunami di Selat Sunda: 43 orang meninggal dunia, 584 orang luka-luka dan 2 orang hilang. Kerugian fisik meliputi 430 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, 10 kapal rusak berat dan puluhan rusak. pic.twitter.com/IfKnx29QKA — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) December 23, 2018

