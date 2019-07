ഗില്‍റോയ്: കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ ഭക്ഷ്യമേളയ്ക്കിടെ അജ്ഞാതന്‍ നടത്തിയ വെടിവെയ്പില്‍ മൂന്നു പേര്‍ മരിച്ചതായി സൂചന. നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുമുണ്ട്. ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം.

മുപ്പത് വയസ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന യുവാവാണ് ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തതെന്ന് അക്രസംഭവത്തിന് ദൃക്‌സാക്ഷിയായ ജുലീസ കോണ്‍ട്രിറാസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് ആരെയും ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കാതെ എല്ലായിടത്തേക്കും അക്രമി തുടരെ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ജുലീസ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അക്രമിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. അക്രമിയെ ഇനിയും പിടികൂടാത്തതിനാല്‍ ജനങ്ങള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തമായ ഭക്ഷ്യമേളകളില്‍ ഒന്നാണ് ഗില്‍റോയ് ഗാര്‍ലിക് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവല്‍. എല്ലാക്കൊല്ലവും സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ള ഭക്ഷ്യമേളയില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകള്‍ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ജൂലായ് 26,27,28 തീയതികളിലായിരുന്നു ഇക്കൊല്ലത്തെ ഭക്ഷ്യമേള. അവസാനത്തെ ദിവസമായതിനാലും അവധി ദിവസമായിരുന്നതിനാലും ജനത്തിരക്ക് അധികമായിരുന്നു.

Content Highlights: 3 killed, several injured in shoot out at California food festival