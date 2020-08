അഡിസ് അബാബ: മൗറീഷ്യസ്‌ കടല്‍ തീരത്ത് വ്യാഴാഴ്ച ഏഴ് ഡോള്‍ഫിനുകളുടെ ജഡം കൂടി കരയ്ക്കടിഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച 17 ഡോള്‍ഫിനുകളുടെ ജഡം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഒരു ജപ്പാനീസ് കപ്പല്‍ പവിഴപുറ്റിലിടിച്ച് തകര്‍ന്നുണ്ടായ എണ്ണ ചോര്‍ച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഡോള്‍ഫിനുകളെ കൂട്ടത്തോടെ ചത്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തുന്നത്.

ബുധനാഴ്ച ചത്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ ഡോള്‍ഫിനുകളുടെ പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഇതിന് ശേഷമേ കൃത്യമായ കാരണം പറയനാകൂവെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

'ചത്ത ഡോള്‍ഫിനുകളുടെ താടിയെല്ലിന് ചുറ്റും നിരവധി മുറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു. അതേ സമയം എണ്ണയുടെ അംശമൊന്നും പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്നില്ല. പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒന്ന് അവശനിലയില്‍ കരക്കടിഞ്ഞു. അതിന് നീന്താന്‍ കഴിയുന്നില്ല' മൗറീഷ്യസ് ഫിഷറീസ് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

ജപ്പാനീസ് കപ്പലായ എ.വി.വകാഷിയോയില്‍ നിന്നാണ് എണ്ണ ചോര്‍ച്ചയുണ്ടായത്. പവിഴപുറ്റിലിടച്ച് തകര്‍ന്ന കപ്പലില്‍ നിന്ന് ജൂലായ് 25 ഓടെയാണ് ചോര്‍ച്ച ആരംഭിച്ചത്.

ഡോള്‍ഫിനുകള്‍ ചാകുന്നതും എണ്ണ ചോര്‍ച്ചയും തമ്മില്‍ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നതില്‍ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ഗ്രീന്‍പീസ് അടക്കമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി സംഘടനകള്‍ മൗറീഷ്യസ് സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

എണ്ണ ചോര്‍ച്ചയുടെ ആഘാതം വലുതായിരിക്കുമെന്നും ഒരു വലിയ പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തമുണ്ടാകുമെന്നും വിദഗ്ദ്ധര്‍ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. മൗറീഷ്യസിന്റെ വിനോദ സഞ്ചാരമേഖലയേയും ഇത് ബാധിച്ചേക്കും. 15 കിലോമീറ്റര്‍ പ്രദേശത്ത് ചോര്‍ച്ച ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

