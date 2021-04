ബാഗ്ദാദ്: ഇറാഖിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബാഗ്ദാദിലെ കോവിഡ് ചികിത്സാകേന്ദ്രത്തില്‍ ഉണ്ടായ തീപ്പിടിത്തത്തില്‍ 23 പേര്‍ മരിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇബ്ന്‍-അല്‍-ഖാത്തിബ് ആശുപത്രിയുടെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് ഞായറാഴ്ച തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായത്. ഓക്‌സിജന്‍ സിലിണ്ടറുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതില്‍ വന്ന പിഴവാണ് അപകടകാരണമെന്ന് മെഡിക്കല്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചതായി എഎഫ്പി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. അമ്പതോളം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.

വര്‍ഷങ്ങളായി തുടരുന്ന സംഘര്‍വും കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപവും മൂലം ഇറാഖിലെ ആരോഗ്യമേഖല തികച്ചും അപര്യാപ്തമായ നിലയിലാണ്. ആശുപത്രികളില്‍ ആവശ്യമായ മരുന്നുകളോ കിടക്കകളുള്‍പ്പെടെയുള്ള ചികിത്സാസൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ല. ബുധനാഴ്ച കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പത്ത് ദശലക്ഷം കടന്നതോടെ അറബിനാടുകളില്‍ ഏറ്റവുമധികം രോഗികളുള്ള രാജ്യമായി ഇറാഖ് മാറുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ് രോഗികളുടെ ദിനംപ്രതിയുള്ള വര്‍ധനവ് രാജ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യമേഖലാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ താറുമാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഗുരുതരകോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കായി നീക്കി വെച്ച ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണവിഭാഗത്തില്‍ മുപ്പതോളം പേര്‍ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കളും അപകടസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. തീപ്പിടിത്തം ആശുപത്രിയുടെ വിവിധ നിലകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചതോടെ രോഗികളും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും അഗ്നിരക്ഷാസേന തീയണക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതുമായ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

UPDATE: Death toll rises to 23 after oxygen tank explodes and causes fire at COVID hospital in Baghdad pic.twitter.com/I7ucEb1Yri — BNO Newsroom (@BNODesk) April 24, 2021

അപകടസമയത്ത് ആശുപത്രിയിലുണ്ടായിരുന്ന 120 പേരില്‍ 90 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി പ്രാദേശിക സുരക്ഷാസേന അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ മരിച്ചവരുടേയോ പരിക്കേറ്റവരുടേയോ കൃത്യമായ കണക്ക് സുരക്ഷാസേന പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല.

Horrific fire in Baghdad hospital claims at least 88 victims mostly #COVID19 patients..



Gross health & safety failures reported as the cause.. Iraqis call for Health Minister and Prime Minister to resign!#حريق_مستشفى_ابن_الخطيب pic.twitter.com/GnzlXE2fJ4 — 🇮🇶Iraq & Middle East Updates (@IraqLiveUpdate) April 25, 2021

ആശുപത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ അശ്രദ്ധയാണ് അപകടകാരണമെന്ന് ആരോപിച്ച് പരക്കെ പ്രതിഷേധമുയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തെ കുറിച്ചന്വേഷിക്കാന്‍ സമിതിയെ നിയമിക്കണമെന്ന് ബാഗ്ദാദ് ഗവര്‍ണര്‍ മുഹമ്മദ് ജാബെര്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രോഗികള്‍ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമമാണിതെന്ന് മനുശ്യാവകാശ കമ്മിഷന്‍ പ്രസ്താവനയില്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അനിഷ്ടസംഭവത്തില്‍ ഉടനെ അന്വേഷണം നടത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രി മുസ്തഫ-അല്‍-കാദെമി അറിയിച്ചു.

