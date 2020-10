ഇസ്താംബുള്‍: തകര്‍ന്നു വീണ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയ ജീവനുകള്‍ തിരഞ്ഞ് കുന്നുകൂടിയ കോണ്‍ക്രീറ്റ് കട്ടകള്‍ നീക്കുകയാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍. വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ടായ ശക്തിയേറിയ ഭൂചലനത്തില്‍ തുര്‍ക്കിയിലും ഗ്രീസിലുമായി മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 22 ആയി.

ഈജിയന്‍ കടലാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവസ്ഥാനം. റിക്ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 7.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം ചെറിയ തോതില്‍ സുനാമി സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചു. നദികളിലെ ജലനിരപ്പുയര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് നദികള്‍ കരകവിഞ്ഞ് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി. ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം സാമോസിലെ കര്‍ലോവാസിയില്‍ നിന്ന് ഏകദേശം 14 കിലോമീറ്ററോളം വ്യാപിച്ചു.

ഇസ്താംബുളിലും ഏതന്‍സിലും അലകളുണ്ടാക്കിയ ഭൂചലനം രണ്ട് ബദ്ധവൈരികള്‍ തമ്മിലുള്ള അപൂര്‍വ ഫോണ്‍ സംഭാഷണത്തിന് അവസരമൊരുക്കി. ഗ്രീക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി കൈറിയകോസ് മിറ്റ്‌സോടാക്കിസ് തുര്‍ക്കി പ്രസിഡന്റ് റിസപ് തയ്യിപ്പ് എര്‍ഡോഗനുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തില്‍ ദുരന്തത്തില്‍ അനുശോചനമറിയിക്കുകയും എല്ലാവിധ സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

തുര്‍ക്കി പട്ടണമായ ഇസ്മിറാണ് വന്‍തോതില്‍ ബാധിക്കപ്പെട്ടത്. മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ജനസംഖ്യയുള്ള ഇസ്മിറില്‍ ബഹുനിലക്കെട്ടിടങ്ങളാണ് അധികം. ഇരുപതോളം കെട്ടിടങ്ങള്‍ തകര്‍ന്നുവീണതായി ഇസ്മിര്‍ മേയര്‍ അറിയിച്ചു. ഇവയില്‍ 17 കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കിടയിലാണ് പ്രധാനമായും തിരച്ചില്‍ നടക്കുന്നത്.

തുര്‍ക്കിയില്‍ ഇതുവരെ 20 മരണമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 800 ലധികം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഗ്രീസില്‍ സ്‌കൂളില്‍ നിന്ന് മടങ്ങുകയായിരുന്ന രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മതില്‍ തകര്‍ന്ന് വീണ് മരിച്ചു. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയര്‍ന്നേക്കാമെന്നാണ് ഔദ്യോഗികസൂചന. തുര്‍ക്കിയില്‍ ഭവനരഹിതരായവര്‍ക്കായി പള്ളികള്‍ തുറന്നു നല്‍കി. മുന്‍കരുതല്‍ ഭാഗമായി ആശുപത്രികളില്‍ നിന്ന് രോഗികളെ ഒഴിപ്പിച്ചു.

This Is heartbreaking Moment 😔

Another day, another disaster in year 2020..!!

Powerful building shattering 7.0 earthquake today in #izmir - #Turkey and #Greece...💔

Tsunami alert given by the authorities..!!#earthquake #izmir #Greece pic.twitter.com/NPnTR9GyRX — Tushar Vaish (@TusharrVaish) October 30, 2020

കെട്ടിടങ്ങള്‍ തകര്‍ന്നു വീഴുന്നതിന്റെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെയും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങള്‍പ്പെടെയുള്ളവയില്‍ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജനങ്ങളോട് സംയമനം പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 1999 ല്‍ തുര്‍ക്കിയിലുണ്ടായ ഭൂചലനത്തില്‍ 17,000ലധികം പേര്‍ക്കാണ് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചത്. 2017 ജൂലായിലുണ്ടായ വന്‍ ഭൂചലനത്തില്‍ കോസ് ദ്വീപില്‍ രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചിരുന്നു.

