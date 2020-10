വാഷിങ്ടണ്‍: ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ബുധനാഴ്ച ഒരു ഛിന്നഗ്രഹം കടന്നുപോകാന്‍ സാധ്യത. 2020 RK2 എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഛിന്നഗ്രഹം ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് 2,380,000 മൈല്‍ അകലെയായിരിക്കും ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് നാസയുടെ ഛിന്നഗ്രഹ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. ഛിന്നഗ്രഹത്തിന്റെ സഞ്ചാരം ഭൂമിയെ യാതൊരു വിധത്തിലും ബാധിക്കാനിടയില്ലെന്നും നാസ അറിയിച്ചു.

ഒരു ബോയിങ്-747 വിമാനത്തിന്റെ വലിപ്പമാണ് 2020 RK2 നുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 2020 RK2 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ആദ്യമായി നിരീക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടത്. ഒക്ടോബര്‍ ഏഴിന് ഈ ഛിന്നഗ്രഹം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥവുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ വരുമെന്ന് നിയര്‍-എര്‍ത് ഒബ്ജക്ട്‌സ്(NEO) പറഞ്ഞു.

118-265 അടി വലിപ്പമുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ആകാശവസ്തു 6.68 കിലോമീറ്റര്‍/ സെക്കന്‍ഡ് വേഗതയിലാണ് നിലവില്‍ നീങ്ങുന്നത്. ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് ഏറെ ദൂരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ സഞ്ചാരപഥമെന്നതിനാല്‍ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷകര്‍ക്ക് പോലും കാണാനാവുന്ന കാര്യം സംശയമാണെന്ന് നാസ വ്യക്തമാക്കി.

സെപ്റ്റംബര്‍ 24 ന് മറ്റൊരു ഛിന്നഗ്രഹം ഭൂമിയ്ക്ക് സമീപം കടന്നുപോയിരുന്നു. ഗ്രഹത്തിന്റെ ബഹിര്‍ഭാഗസ്ഥലത്തിന് 13,000 മൈല്‍ മുകളിലൂടെയായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഈ ഛിന്നഗ്രഹം കടന്നുപോയത്. 2020 RK2 ന് മുമ്പ് മറ്റ് അഞ്ചോളം ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളുടെ കടന്നുപോക്ക് നാസ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒക്ടോബര്‍ ആറിന് 26 മീറ്റര്‍ വിസ്താരമുള്ള 2020 RR2 ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് 6.2 മില്യണ്‍ കിലോമീറ്റര്‍ സുരക്ഷിതാകലത്തില്‍ കടന്നു പോകും.

സാധാരണയായി ചൊവ്വയ്ക്കും വ്യാഴത്തിനുമിടയിലാണ് ഛിന്നഗ്രഹങ്ങള്‍ കാണപ്പെടുന്നത്. 4.5 ബില്യണ്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് രൂപം കൊണ്ടവയാണ് ഈ ചെറിയ ഗ്രഹങ്ങളെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നു.

Content Highlights: 2020 RK2 Asteroid May Collide With Earth's Orbit On October 7 NASA