ലാഹോര്‍: പാകിസ്താനിലെ ലാഹോര്‍ മൃഗശാലയില്‍ പതിനൊന്ന് ആഴ്ച മാത്രം പ്രായമുള്ള രണ്ട് വെള്ള കടുവ കുട്ടികള്‍ ചത്തത് കോവിഡ് ബാധിച്ചെന്ന് നിഗമനം. പാകിസ്താന്‍ കടുവകളില്‍ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന വൈറസാണ് കടുവകള്‍ക്ക് ബാധിച്ചതെന്നായിരുന്നു മൃഗശാല അധികൃതര്‍ ആദ്യം കരുതിയത്. എന്നാല്‍ പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് മരണകാരണം കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് വ്യക്തമായത്.

കഴിഞ്ഞ മാസം ജനുവരി 30നാണ് ലാഹോര്‍ മൃഗശാലയില്‍ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായി രണ്ട് കടുവ കുട്ടികളും ചത്തത്. കടുവകള്‍ക്ക് കടുത്ത അണുബാധയുണ്ടായെന്നും ഇത് ശ്വാസകോശത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചെന്നും മരണകാരണം കോവിഡ്-19 വൈറസാണെന്നുമാണ് പോസ്റ്റ് മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്.

കടുവകള്‍ ചത്തതിന് പിന്നാലെ മൃഗശാല ജീവനക്കാരില്‍ നടത്തിയ കോവിഡ് പരിശോധനയില്‍ ആറ് പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതില്‍ ഒരാള്‍ കടുവ കുട്ടികളെ പരിപാലിച്ചിരുന്ന ജീവനക്കാരനാണെന്നും മൃഗശാല ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ കിരണ്‍ സലീം പറഞ്ഞു. പോസ്റ്റ് മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പരിശോധന ഫലമെന്നും ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നായിരിക്കാം കടുവകള്‍ക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം കടുവകള്‍ ചത്തത് വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തില്‍ മൃഗങ്ങളെ വളര്‍ത്തുന്ന മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ അലഭാവം കാരണമാണെന്നും ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

