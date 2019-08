വാഷിങ്ടണ്‍: കപ്പലിന്റെ മുകള്‍ത്തട്ടില്‍ നിന്ന് വീല്‍ചെയറിനൊപ്പം കടലിലേക്ക് പതിച്ച യുവതിയെ സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കഷീഫ് ഹാമില്‍ട്ടണും റാന്‍ഡോള്‍ഫ് ഡോനോവാനും ഇപ്പോള്‍ സെന്റ് തോമസ് ദ്വീപിലെ താരങ്ങളാണ്. വീല്‍ചെയറിന്റെ ഭാരത്താല്‍ കടലിലേക്ക് മുങ്ങിത്താഴാന്‍ തുടങ്ങിയ യുവതിയെ കണ്ട് ഇരുവരും ഞൊടിയിടയില്‍ കടലിലേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു.

യുഎസ് വെര്‍ജിന്‍ ദ്വീപുസമൂഹത്തിലെ സെന്റ് തോമസ് ദ്വീപ് സ്വദേശികളായ കഷീഫും റാന്‍ഡോള്‍ഫും കാര്‍ണിവല്‍ ഫാസിനേഷന്‍ കപ്പലിലെ കലാകാരന്മാരാണ്. കപ്പലില്‍ അതിഥിയായെത്തിയതായിരുന്നു യുവതി. ഓഗസ്റ്റ് 12 നായിരുന്നു സംഭവം. യുവതി ഇരുന്ന വീല്‍ചെയര്‍ നിയന്ത്രണം തെറ്റി കടലിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് നിഗമനം. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകള്‍ ബഹളമുണ്ടാക്കിയത് കേട്ടാണ് സംഭവം ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടതെന്ന് റാന്‍ഡോള്‍ഫ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

വീല്‍ചെയറിന്റെ ഭാരം കാരണം കടലിന്റെ താഴേക്ക് പോകുന്ന യുവതിയെ കണ്ടതോടെ മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ കടലിലേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നുവെന്ന് റാന്‍ഡോള്‍ഫ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. റാന്‍ഡോള്‍ഫ് ചാടിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ കഷീഫും ചാടുകയായിരുന്നു. യുവതിയുടേയും റാന്‍ഡോള്‍ഫിന്റേയും അരികിലേക്ക് നീന്തിയ കഷീഫ് യുവതിയെ റാന്‍ഡോള്‍ഫിന്റെ ശരീരത്തോട് ചേര്‍ത്ത് കെട്ടി. റാന്‍ഡോള്‍ഫ് യുവതിയുമായി വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്ക് നീന്തി.

Two men jumped from a cruise ship docked at St. Thomas in the US Virgin Islands to rescue a woman who was weighted down by her wheelchair and sinking into the ocean. https://t.co/IO9UOZ6Qt2 pic.twitter.com/raDkpt7zJM