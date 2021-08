ന്യൂഡല്‍ഹി: അഫ്ഗാനിസ്താന്റെ നിയന്ത്രണം താലിബാന്‍ പിടിച്ചെടുത്തതോടെ യു.എസ്. സൈനിക വിമാനത്തിന്റെ ചക്രത്തിനിടയില്‍ കയറി രക്ഷപ്പെടാന്‍ നോക്കിയ രണ്ടുപേര്‍ വിമാനം പറന്നുയര്‍ന്നപ്പോള്‍ താഴേക്കു പതിക്കുന്ന വീഡിയോ ലോകമനഃസാക്ഷിയെ കഴിഞ്ഞദിവസം പിടിച്ചുലച്ചിരുന്നു. താഴേക്കു പതിച്ച രണ്ടുപേര്‍ വന്നു വീണത് തന്റെ വീടിന്റെ ടെറസിനു മുകളിലായിരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അഫ്ഗാന്‍ സ്വദേശിയായ വാലി സലേക്. ദേശീയ മാധ്യമമായ എന്‍.ഡി.ടി.വി.ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സലേക് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

തിങ്കളാഴ്ച കുടുംബത്തിനൊപ്പം കാബൂളിലെ വീടിനുള്ളിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് മേല്‍ക്കൂരയ്ക്കു മുകളില്‍ വലിയ ശബ്ദത്തില്‍ എന്തോ വീണ ശബ്ദം സലേക് കേട്ടത്. ട്രക്കിന്റെ ടയര്‍ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതുപോലുള്ള ശബ്ദമായിരുന്നു അതെന്ന് സലേക് പറഞ്ഞു. ഓടി ടെറസിലെത്തിയ അദ്ദേഹം കണ്ടത് മനസ്സ് മരവിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു, രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങള്‍. ഇത് കണ്ട് സലേകിന്റെ ഭാര്യ ബോധരഹിതയായി.

താലിബാന്റെ കൈയില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി ജീവന്‍പണയം വെച്ച് അഫ്ഗാന്‍ വിടാനായി പതിനായിരക്കണക്കിന് പേരാണ് തിങ്കളാഴ്ച കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്. അവരില്‍ ചിലരാണ്‌ യു.എസ്. സൈന്യത്തിന്റെ കാര്‍ഗോ വിമാനമായ സി-17-ന്റെ ചക്രത്തിനിടയില്‍ കയറി രക്ഷപ്പെടാന്‍ നോക്കിയത്. എന്നാല്‍, വിമാനം പറന്നുയര്‍ന്ന് ഏതാനും നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍തന്നെ ഇരുവരും താഴേക്കു പതിക്കുകയായിരുന്നു.

വീഴ്ചയില്‍ മൃതദേഹങ്ങള്‍ ചിതറിത്തെറിച്ചു. വയറും തലയും പിളര്‍ന്നു. ഷാളും തുണികളും ഉപയോഗിച്ച് മൃതദേഹങ്ങള്‍ മറയ്ക്കുകയും സലേഹും അയല്‍ക്കാരും കൂടി അവ പള്ളിയിലെത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു. വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തില്‍ വീടിനും കേടുപാടുകള്‍ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

മരിച്ച രണ്ടുപേരും 30 വയസ്സിനു താഴെ പ്രായമുള്ളവരാണെന്നും അവരുടെ വസ്ത്രത്തിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് ഇരുവരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും സലേക് പറഞ്ഞു.

തങ്ങളുടെ കണ്ണിനു മുന്നില്‍ കാബൂള്‍ മാറുന്നത് സലേഹ് വിവരിച്ചു. നിമഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ കാബൂള്‍ മരുഭൂമി പോലെയായി. പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയൊന്നും പുറത്തു കണ്ടില്ല. അടുത്ത മണിക്കൂറില്‍ എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് പറയാന്‍ കഴിയില്ല. ഭയം നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷമാണെങ്ങും. അവസരം കിട്ടിയാല്‍ ഞാന്‍ അഫ്ഗാന്‍ വിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് അഭയം തേടും-സലേഹ് പറഞ്ഞു.

