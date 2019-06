ബെയ്ജിങ്: ആയിരക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ കഞ്ചാവ് ചെടികള്‍ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യന്‍ ഇത് ഉപയോഗിച്ചതിന് തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കല്ലറയിൽ നിന്ന് ഇതിനുള്ള തെളിവ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ചൈനയില്‍ അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയ 2500 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള ശവക്കല്ലയിൽ നിന്നാണ് അന്ന് തൊട്ടേ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചതിന് തെളിവ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ശവകുടീരത്തില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച തടിക്കഷ്ണങ്ങളും കല്ലുകളും ജര്‍മനി, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താനായത്.

തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയ സയന്‍സ് അഡ്വാന്‍സസ് എന്ന ജേണലിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ക്കാണ് കഞ്ചാവ് അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. മാക്‌സ് പ്ലാങ്ക് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടര്‍ നികോളെ ബൊയിവിനാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ചൂടുള്ള കല്‍ക്കരി, തടി, കല്ല് എന്നിവകളില്‍ കഞ്ചാവ് പുരട്ടിയാണ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പൈപ്പ് സംവിധാനങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്ത അക്കാലത്ത് ഇതായിരുന്നു ഏക മാര്‍ഗമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും നികോളെ പറഞ്ഞു. പാകിസ്താനുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന പാമിര്‍ പര്‍വത നിരകള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്നാണ് 2500 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള ശവകുടീരം കണ്ടെത്തിയത്.

