ബെയ്ജിങ്: ചൈനീസ് നിര്‍മ്മിത കൊറോണ വൈറസ് വാക്‌സിന്‍ ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ വിപണിയില്‍ എത്തുമെന്ന് ചൈനയുടെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അസറ്റ് സൂപ്പര്‍ വിഷന്‍ ആന്‍ഡ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ ഒരു സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞു. വുഹാന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോളജിക്കല്‍ പ്രോഡക്ടസും ബെയ്ജിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോളജിക്കല്‍ പ്രോഡക്ടസും വികസിപ്പിച്ച വാക്‌സിനുകള്‍ രണ്ടായിരത്തിലധികം ആളുകളില്‍ പരീക്ഷിച്ചു.

ചൈനീസ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ വീചാറ്റിലെ മെയ് 29 ലെ പോസ്റ്റ് പ്രകാരം ഈ വര്‍ഷം അവസാനമോ 2021 ന്റെ തുടക്കത്തിലോ ഒരു വാക്‌സിന്‍ വിപണിയില്‍ തയ്യാറാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. വുഹാന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോളജിക്കല്‍ പ്രൊഡക്ട്‌സും ബെയ്ജിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോളജിക്കല്‍ പ്രൊഡക്ട്‌സും വികസിപ്പിക്കുന്ന വാക്‌സിനുകളുടെ രണ്ടാം ഘട്ട ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു.

രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും സര്‍ക്കാര്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ ഗ്രൂപ്പായ സിനോഫാര്‍മുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ മേല്‍നോട്ടം അസറ്റ് സൂപ്പര്‍ വിഷന്‍ ആന്‍ഡ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ കമ്മീഷനാണ്. ബെയ്ജിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോളജിക്കല്‍ പ്രൊഡക്ട്‌സിന് 10 കോടി മുതല്‍ 12 കോടിവരെ ഡോസുവരെ വാര്‍ഷിക ഉല്‍പാദന ശേഷിയുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനോട് കമ്പനികളൊന്നും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

