ധാക്ക: വിവാഹ സത്കാരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ 16 പേര്‍ ബംഗ്ലാദേശില്‍ മിന്നലേറ്റ് മരിച്ചു. വരനും പരിക്കേറ്റു. നദീതീരത്തെ പട്ടണമായ ഷിബ്ഗഞ്ചിലാണ് സംഭവം. വരന്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സംഘം ബോട്ടുകളില്‍ കയറി യാത്രതുടങ്ങിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇടിയും മിന്നലും ഉണ്ടായതെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

വിവിധ ബോട്ടുകളില്‍ കയറിയവരാണ് നിമിഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയില്‍ പലതവണ ഉണ്ടായ മിന്നലുകളേറ്റ് മരിച്ചത്. വധു സംഘത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ബംഗ്ലാദേശില്‍ അതിശക്തമായ കാലവര്‍ഷമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മഴക്കെടുതികളില്‍ കോക്‌സ് ബസാര്‍ ജില്ലയില്‍ 20 പേര്‍ മരിച്ചിരുന്നു. ആറ് റോഹിംഗ്യന്‍ അഭയാര്‍ഥികള്‍ അടക്കമുള്ളവരാണ് മരിച്ചത്. പ്രതിവര്‍ഷം നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് ബംഗ്ലാദേശില്‍ മിന്നലേറ്റ് മരിക്കുന്നത്.

2016 ല്‍ 200 ലധികം പേര്‍ മിന്നലേറ്റ് മരിച്ചുവെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. ഇതില്‍ 82 പേര്‍ മരിച്ചത് മെയ് മാസത്തില്‍ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ്. മരണങ്ങള്‍ പലതും ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടാറില്ല. 2016 ല്‍ 349 പേരാണ് ബംഗ്ലാദേശില്‍ മിന്നലേറ്റ് മരിച്ചതെന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക കണക്കുകള്‍.

