ടോക്കിയോ: സബര്‍ബന്‍ ടോക്കിയോയില്‍ ഡ്രൈവറില്ലാ ട്രെയിന്‍ ദിശ മാറി സഞ്ചരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ 14 യാത്രക്കാര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. അപകടം ഗുരുതരമല്ലെന്നും പരിക്കേറ്റവര്‍ അപകടനില തരണം ചെയ്തുവെന്നും പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് അപകടം നടന്നത്. 20 മീറ്ററോളം ദിശ മാറി സഞ്ചരിച്ച ട്രെയിന്‍ ഷിന്‍-സുഗിത സ്‌റ്റേഷനിലെ ഒരു കടയില്‍ ഇടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. യോക്കോഹാമയിലെ കനാസവ സമുദ്രതീര പാതയിലെ അവസാന സ്റ്റേഷനാണ് ഷിന്‍ -സുഗിത.

ഈ പാതയിലെ സര്‍വീസുകള്‍ താത്ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തി വെച്ചതായാണ് സൂചന. ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനങ്ങള്‍ റോഡുകളിലും പരീക്ഷണാര്‍ഥം സര്‍വീസുകള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജപ്പാനിലെ ഇത്തരം ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസിന് 30 കൊല്ലത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്.

