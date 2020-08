വാഷിംങ്ടണ്‍: അമേരിക്ക ഒരു നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടി കേഴുകയാണെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റ്‌ വൈസ്പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥി കമല ഹാരിസ്‌. സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ബുധനാഴ്ച പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോ ബൈഡനുമൊത്തുള്ള ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കമല ഹാരിസ്.

രാജ്യത്ത് നിലനില്‍ക്കുന്ന വംശീയയതയുടെ പ്രശ്‌നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു. നമ്മള്‍ വംശീയതയുടെയും വ്യവസ്ഥാപരമായ അനീതിയുടെയും പ്രശ്‌നങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് തെരുവുകളില്‍ പുതിയൊരു കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യന്‍- ജമൈക്കന്‍ വംശജയായ കമല ഹാരിസിനെ ഡമൊക്രാറ്റുകള്‍ വൈസ്പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്തത്. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായ ജോ ബൈഡന്‍ വിജയിക്കുകയാണെങ്കില്‍ കമല വൈസ് പ്രസിഡന്റാകും, ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ വംശജയെന്ന വിശേഷണമാണ് കമലയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്‌നാട്ടിലാണ് കമലയുടെ അമ്മയുടെ കുംടുംബം ഉള്ളത്.

Content Highlights: "US Crying Out For Leadership": Kamala Harris In First Address With Joe Biden