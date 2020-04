വാഷിങ്ടണ്‍: കൊറോണവൈറസ് മഹാമാരി ബാധിച്ച് അമേരിക്കയില്‍ മരണസംഖ്യ കുതിച്ചുയരുന്നതിനിടെ കഠിനമായ ആഴ്ചകളാണ് വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. അതേ സമയം തന്നെ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതടക്കമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ച ട്രംപ് രാജ്യം വീണ്ടും തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുമെന്നും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്നും പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

'നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ ധാരാളം മരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. വിഷമകരമായ ആഴ്ചകളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഭയനാകരമായ ഒരു സമയത്തിലൂടെയാണ് നമ്മള്‍ മുന്നോട്ട്‌പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ രാജ്യം മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സമയമാണിത്'കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദിനംപ്രതി നടത്തുന്ന വിശദീകരണത്തിനിടെ ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ ഒരു പ്രതിരോധ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂചനയും ട്രംപ് നല്‍കുകയുണ്ടായി.

ഈസ്റ്റര്‍ ദിനത്തില്‍ രാജ്യം വീണ്ടും തുറക്കുമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ ട്രംപ് പിന്നീട് ഇതില്‍ നിന്ന് പിന്‍വലിഞ്ഞു. 'ഈ രാജ്യം അടച്ചിടാനായി രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തിട്ടില്ല. രോഗ ചികിത്സ പ്രശ്‌നത്തേക്കാള്‍ മോശമാകരുത്' ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ രാജ്യമെമ്പാടും വിതരണം ചെയ്യാന്‍ താന്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്. മഹത്തായ അമേരിക്കന്‍ പൗരന്‍മാരെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യും.

ന്യൂയോര്‍ക്കിലേക്ക് ഡോക്ടര്‍മാരേയും നഴ്‌സുമാരേയും സൈനികരേയും വേണ്ട വിധം നല്‍കും. അവര്‍ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ്. ഒരിക്കലും പരിശീലനം നേടിയിട്ടില്ലാത്ത യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് അവര്‍ പോകുന്നത്' ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

കൊറോണയെ തുടര്‍ന്ന് അമേരിക്കയില്‍ ഇതുവരെ 8442 പേര്‍ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1224 മരണമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇതിനിടെ രാജ്യത്ത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ലക്ഷം കടക്കുകയും ചെയ്തു. ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ മാത്രം 3500 പേര്‍ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

