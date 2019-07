വാഷിങ്ടണ്‍: ക്യൂബയില്‍ ജോലി ചെയ്ത 40 അമേരിക്കൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തലച്ചോറിന് ദുരൂഹമായ സാഹചര്യത്തില്‍ പരിക്കേറ്റെന്ന് പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്. 40 പേരുടെയും മസ്തിഷ്‌കം സ്‌കാന്‍ ചെയ്തതില്‍ നിന്നാണ് ഈ കണ്ടെത്തല്‍. അമേരിക്കന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്റെ ജേര്‍ണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

2016 മുതല്‍ 2018 വരെ ക്യൂബയില്‍ ജോലി ചെയ്തവര്‍ക്കാണ് ദുരൂഹമായ രീതിയില്‍ തലച്ചോറിന് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ബുദ്ധിഭ്രമം, കണ്ണിന്റെ ചലനങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുക, ബാലന്‍സിങ്ങിന് പ്രശനമുണ്ടാകു തുടങ്ങിയ ലക്ഷണളോടെ ചികിത്സ തേടേണ്ടി വന്നത്.

ഇവരുടെ തലച്ചോറിന് കാര്യമായി എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എംആര്‍ഐ സ്‌കാനില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാണെന്ന് റേഡിയോളജി പ്രഫസര്‍ രാഗിണി വര്‍മ പറയുന്നു. ഇത് ഊഹമല്ല, കണ്ടെത്തിയ സത്യമാണിത്- അവര്‍ പറയുന്നു. ഇവര്‍ ക്യൂബയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള സ്ഥിതിയില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമാണ് ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

ഹവാനയിലേയ്ക്ക് പോസ്റ്റിങ് കിട്ടിയ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും പലവിധ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതോടെ 2017 സെപ്റ്റംബറില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ക്യൂബന്‍ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പിന്‍വലിച്ചിരുന്നു. ഇവരില്‍ ചിലര്‍ നീണ്ട ചികിത്സകള്‍ക്ക് ശേഷം രോഗവിമുക്തി നേടി ജോലിയില്‍ തിരികെ പ്രവേശിച്ചു.

മറ്റ് പലരും ഇപ്പോഴും ചികിത്സ തുടരുകയാണ്. എന്നാല്‍ നാളിതുവരെ അമേരിക്കന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ദുരൂഹമായ ഈ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. ശ്രവണേന്ദ്രിയത്തെ ബാധിക്കുന്നതരത്തില്‍ ഏതേങ്കിലും ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന ഊഹാപോഹവും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്തരം വാര്‍ത്തകള്‍ ക്യൂബ നിഷേധിച്ചു.

