ഇസ്ലാമാബാദ്: പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങള്‍ താലിബാനെ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 11ലെ ഭീകരാക്രമണം ആവര്‍ത്തിക്കുമെന്നുളള പ്രസ്താവന നിഷേധിച്ച് പാകിസ്താന്‍ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് മൊയീദ് യൂസഫ്. ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമമായ 'ദി ടൈംസി'ന് മൊയീദ് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന ഉണ്ടായിരുന്നത്.

പ്രസ്താവന വിവാദമായതോടെ മൊയീദിന്റെ വാക്കുകള്‍ ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പാക് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ ഓഫീസ് വിശദീകരിച്ചു.

ഓഗസ്റ്റ് 28-നാണ് 'താലിബാനൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കൂ, അല്ലെങ്കില്‍ തൊണ്ണൂറുകളിലെ ഭീകരത ആവര്‍ത്തിക്കൂ, പാശ്ചാത്യര്‍ പറഞ്ഞു' എന്ന പേരില്‍ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്. 'എന്റെ വാക്കുകള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊളളൂ. തൊണ്ണൂറുകളിലെ തെറ്റുകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുകയാണെങ്കില്‍, അഫ്ഗാനിസ്താനെ തളളിക്കളയുകയാണെങ്കില്‍ അതിന്റെ പരിണാമം തീര്‍ച്ചയായും സമാനമായിരിക്കും. അനഭിമതരായ ഘടകങ്ങള്‍ സുരക്ഷാ ശൂന്യത നികത്തും, അവര്‍ എല്ലാവരേയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തും. പാകിസ്താനെയും പാശ്ചാത്യരെയും.' എന്നായിരുന്നു അഭിമുഖത്തില്‍ യൂസഫിന്റേതായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട വാക്കുകള്‍.

എന്നാല്‍ ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നത് പോലെ ഒരിടത്തും പാശ്ചാത്യര്‍ വേഗത്തില്‍ താലിബാനെ അംഗീകരിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 11ലെ ആക്രമണം ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെടുമെന്നോ യൂസഫ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് യൂസഫിന്റെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കി.

അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ ഭൂരിഭാഗം പേരും താലിബാന് ഇസ്ലാമാബാദ് പിന്തുണ നല്‍കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇതിന് സാധുത നല്‍കുന്ന രീതിയില്‍ പാക് സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവിന്റേതായ പ്രസ്താവന പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്.

