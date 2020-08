വാഷിങ്ടണ്‍: യുഎസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥി കമല ഹാരിസിനെ വിജയി എന്നുവിശേഷിപ്പിച്ച് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പോസ്റ്റര്‍. കമല ഹാരിസിന്റെ അനന്തരവള്‍ മീന ഹാരിസാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ പോസ്റ്റര്‍ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

'ഇതെനിക്ക് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നുളളവര്‍ അയച്ചു തന്നതാണ്. അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ കുടുംബമുളളത്. പി.വി.ഗോപാലന്റെ കൊച്ചുമകള്‍ വിജയിയാണെന്നാണ് ഇതില്‍ പറയുന്നത്. കുട്ടിക്കാലത്തെ ചെന്നൈയിലേക്കുളള ഞങ്ങളുടെ കുടുംബയാത്രകളില്‍ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ എനിക്കറിയാം. എന്റെ മുത്തശ്ശിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം വലിയൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ഇപ്പോള്‍ എവിടെയെങ്കിലും ഒരുമിച്ചിരുന്ന്‌ പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകും.' പോസ്റ്ററിന്റെ ഫോട്ടോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് മീന കുറിച്ചു. കാലിഫോര്‍ണിയയില്‍ അഭിഭാഷകയാണ് മീന.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ യുഎസിലെ ആദ്യ വനിതാ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി കമല മാറും. കമല ഹാരിസിന്റെ അമ്മ ശ്യാമള ചെന്നൈ സ്വദേശിനിയാണ്. ഉപരിപഠനത്തിനായാണ് അവര്‍ യുഎസില്‍ എത്തുന്നത്. പിന്നീട് മുന്‍നിര കാന്‍സര്‍ ഗവേഷകയും ആക്റ്റിവിസ്റ്റുമായി ശ്യാമള മാറി. ശ്യാമളയുടെ പിതാവ് ഉയര്‍ന്ന പദവി അലങ്കരിച്ചിരുന്ന സിവില്‍ സെര്‍വന്റായിരുന്നു.

I was sent this from Tamil Nadu where our Indian family is from. It says “PV Gopalan’s granddaughter is victorious.” I knew my great grandfather from our family trips to Chennai when I was young—he was a big figure for my grandma and I know they’re together somewhere smiling now. pic.twitter.com/WuZiKimmqj