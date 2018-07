ലാഹോര്‍: നിയുക്ത പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് സാര്‍ക്ക് നേതാക്കളെ ക്ഷണിക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാര്‍ട്ടി പാക്കിസ്താന്‍ തെഹ്രീക്-ഇ-ഇന്‍സാഫ് (പി.റ്റി.ഐ) പദ്ധതിയൊരുക്കുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാന മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പി.റ്റി.ഐയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം തെഹ്രീക്-ഇ-ഇന്‍സാഫ് മോദിയുള്‍പ്പെടെ ദക്ഷിണേഷ്യന്‍ കൂട്ടായ്മയായ സാര്‍ക്കിന്റെ എല്ലാ നേതാക്കളേയും ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നേയുള്ളെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

