ന്യൂഡൽഹി: അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ സഹായത്തിനായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം രാജ്യത്ത് എത്തുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി താലിബാൻ. വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ.എൻ.ഐയ്ക്ക് കൊടുത്ത അഭിമുഖത്തിലാണ് താലിബാൻ വക്താവ് മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ ഷഹീൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

If they (India) come to Afghanistan militarily & have their presence, I think that will not be good for them. They've seen the fate of military presence in Afghanistan of other countries, so it is an open book for them: Taliban Spokesperson Muhammed Suhail Shaheen to ANI pic.twitter.com/zIw8vrxHED — ANI (@ANI) August 14, 2021

അഫ്ഗാനിസ്താനിലുള്ള എംബസികളെ തങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എംബസികൾക്ക് നേരെ അപകടകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയും താലിബാൻ പ്രതിനിധികളും തമ്മില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കും എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒന്ന് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് തനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതേസമയം ഇന്നലെ ദോഹയിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്ന് മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ ഷഹീൻ പറഞ്ഞു.

അഫ്ഗാൻ ജനതയ്ക്ക് നൽകിയ സഹായത്തിന് താലിബാൻ ഇന്ത്യയെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സഹായത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നു. അഫ്ഗാൻ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡാം നിർമ്മാണം, രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സഹായത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്താന്റെ വികസനത്തിനും പുനർനിർമ്മാണത്തിനും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഏത് കാര്യത്തെയും ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. താലിബാൻ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

We appreciate everything that has been done for people of Afghanistan like dams, national & infrastructure projects & anything that's for Afghanistan's development, reconstruction & economic prosperity for people: Taliban Spox to ANI on fate of projects by India in Afghanistan pic.twitter.com/8T0KYgtyvC — ANI (@ANI) August 14, 2021

അഫ്ഗാനിസ്താന്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രവിശ്യകളും ഇപ്പോൾ താലിബാന്റെ പിടിയിലാണ്. കീഴടക്കിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെയും പെണ്‍കുട്ടികളുടെയും അവകാശങ്ങള്‍ക്കു മേല്‍ താലിബാന്‍ കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതായുള്ള ഭീതിപ്പെടുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തെത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. കീഴടങ്ങിയ അഫ്ഗാൻ സൈനികരെ ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുമുണ്ട്.

Content Highlights: 'Not Good for Them, Have Seen Fate of Others': Taliban Warns India