ക്രൈസ്റ്റ് ചര്‍ച്ച്: ക്രൈസ്റ്റ് ചര്‍ച്ചിലെ മുസ്‌ലിം പള്ളിയില്‍ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഐക്യദാര്‍ഢ്യം അര്‍പ്പിച്ച് ന്യൂസീലന്‍ഡ് ജനത. വെള്ള്യാഴ്ചത്തെ ജുമുഅ നിസ്‌കാരവും ബാങ്ക് വിളിയും ടി.വിയിലും റേഡിയോയിലും തല്‍സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തും രാജ്യമൊട്ടാകെ മൗന പ്രാര്‍ഥന നടത്തിയും കൊല്ലപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് രാജ്യമൊന്നാകെ ഐക്യദാര്‍ഢ്യം അര്‍പ്പിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി ജെസിന്‍ഡ ആര്‍ഡണ്‍ ഇവയ്ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കി.

വെള്ളിയാഴ്ച പ്രദേശിക സമയം 1.32 നാണ് രാജ്യത്താകെ രണ്ട് മിനുട്ട് മൗനം ആചരിച്ചത്. ക്രൈസ്റ്റ് ചര്‍ച്ചിലെ ഭീകരാക്രമണം നടന്ന അല്‍ നൂര്‍ പള്ളിക്ക് സമീപം ഹാഗ്ലി പാര്‍ക്കില്‍ ആയിരങ്ങള്‍ പ്രാര്‍ഥനകള്‍ക്കായി ഒത്തുചേര്‍ന്നു. ഭീകരാക്രമണം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ഐക്യദാര്‍ഢ്യ പരിപാടികള്‍ നടന്നത്. ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികള്‍ക്ക് ചുറ്റും അനുശോചനത്തിന് എത്തിയവര്‍ മനുഷ്യചങ്ങല തീര്‍ത്തു.

ഭീകരവാദികള്‍ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി നില്‍ക്കുന്ന കാഴ്ച ഏറെ സന്തോഷകരമാണെന്ന് ജനങ്ങള്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികളോട് പ്രതികരിച്ചു. ക്രൈസ്റ്റ് ചര്‍ച്ചില്‍ നടന്ന അനുശോചന പരിപാടികളില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ജെസിന്‍ഡ ആര്‍ഡണ്‍ പങ്കെടുത്തു. ഭീകരാക്രമണം നടന്ന ശേഷം ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ജെസിന്‍ഡ ക്രൈസറ്റ്ചര്‍ച്ച് സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത്. വിശ്വാസികള്‍ക്കൊപ്പം ന്യൂസിലാന്‍ഡും ഒറ്റക്കെട്ടായി വിലപിക്കുന്നതായി ജെസിന്‍ഡ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ന്യൂസിലാന്‍ഡിന് പുറമെ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലെ ജനങ്ങളും അനുശോചന ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി. ഹൃദയം തകര്‍ന്നവരാണെങ്കിലും തങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹാഗ്ലി പാര്‍ക്കില്‍ ജുമുഅ നമസ്‌കാരത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഇമാം ഗമാല്‍ ഫൗദ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച താന്‍ കണ്ടത് ഒരു ഭീകരവാദിയുടെ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും കലര്‍ന്ന കണ്ണുകളാണെങ്കില്‍ ഇന്ന് അതേ സ്ഥലത്ത് നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ കാണുന്നത് സ്‌നേഹവും അനുകമ്പയും നിറഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിന് കണ്ണുകളാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

content highlights: New Zealanders coming together for a national moment of silence, Christchurch mass shooting