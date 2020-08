ബെഡ്മിന്‍സ്റ്റര്‍: ഇളയസഹോദരന്‍ റോബര്‍ട്ട് ട്രംപ്‌ ശനിയാഴ്ച രാത്രി അന്തരിച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന സഹോദരനെ വെള്ളിയാഴ്ച ട്രംപ് സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

'സഹോദരന്‍ മാത്രമല്ല അടുത്ത സുഹൃത്തു കൂടിയായ റോബര്‍ട്ട് മരിച്ച വിവരം അത്യധികം വ്യസനത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു, നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ് ഈ മരണമെങ്കിലും വീണ്ടും ഞങ്ങള്‍ കണ്ടുമുട്ടും. അവന്റെ ഓര്‍മകള്‍ എന്റെ ഹൃയത്തിലെന്നുമുണ്ടാകും. നിന്നെ അത്യധികം സ്‌നേഹിക്കുന്നു റോബര്‍ട്ട്, നിത്യശാന്തി നേരുന്നു', ട്രംപ് കുറിച്ചു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണപരിപാടികളുടെ തിരക്കുകളിലാണെങ്കിലും സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങില്‍ ട്രംപ് പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനേക്കാന്‍ രണ്ടു വയസിനിളയതാണ് 72 കാരനായ റോബര്‍ട്ട് ട്രംപ്. ബിസിനസ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവും റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സുകാരനുമായിരുന്നു റോബര്‍ട്ട്. റോബര്‍ട്ടിന്റെ രോഗവിവരവും മരണകാരണവും പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ ഒരാഴ്ചയോളം ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ മൗണ്ട് സിനായ് ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണവിഭാഗത്തില്‍ റോബര്‍ട്ട് ട്രംപ് ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നതായി എബിസി ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

അതേ മാസത്തില്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ മരുമകള്‍ മേരി ട്രംപ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുദ്ദേശിച്ചിരുന്ന പുസ്തകത്തിനെതിരെ റോബര്‍ട്ട് സ്റ്റേ നടപടി കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു. പ്രസിഡന്റിനെയും കുടുംബത്തേയും അപപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പുസ്തകമാണെന്ന പ്രചാരണത്തെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു റോബര്‍ട്ട് ഇതിന് മുതിര്‍ന്നത്. എന്നാല്‍ ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ സ്‌റ്റേറ്റ് സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി പിന്നീട് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്റ്റേ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

