ബീജിങ്: ലോകത്താകമാനം പടര്‍ന്നുപിടിച്ച കോറോണ വൈറസ് ബാധയ്ക്ക് പിന്നില്‍ അമേരിക്കയെന്ന് ചൈന. അമേരിക്കന്‍ സൈന്യമാണ് ചൈനയില്‍ വൈറസിനെ പരത്തിയതെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് സാവോ ലിജിയാന്‍ ആരോപിച്ചു. എന്നാല്‍ ആരോപണത്തിന് ലിജിയാങ് തെളിവുകളൊന്നും ഹാജരാക്കിയില്ല.

മഹാമാരി അമേരിക്കന്‍ ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന വാദം ചൈനീസ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ലിജിയാങ് ഇത്തരമൊരു പരാമര്‍ശം ട്വിറ്ററില്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വുഹാനിലെ മൃഗങ്ങളെ വില്‍ക്കുന്ന മാര്‍ക്കറ്റാണ് രോഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവമെന്നായിരുന്നു ചൈനയിലെ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍ സെന്റര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ചൈനീസ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നത് വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവം രാജ്യത്തിന് പുറത്താണെന്നാണ്. കൊറോണ വൈറസിനെ വുഹാന്‍ വൈറസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിലും ചൈന നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

വൈറസ് ചൈനയിലെത്തിയതിന് പിന്നില്‍ അമേരിക്കയാണെന്ന് ആരോപിക്കുന്നതിനൊപ്പം അമേരിക്കന്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ സെന്റര്‍ മേധാവി അമേരിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് മുമ്പാകെ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയും സാവോ ലിജിയാങ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

1/2 CDC Director Robert Redfield admitted some Americans who seemingly died from influenza were tested positive for novel #coronavirus in the posthumous diagnosis, during the House Oversight Committee Wednesday. #COVID19 pic.twitter.com/vYNZRFPWo3 — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3 — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020

പനിമൂലം മരണപ്പെട്ട ചില അമേരിക്കന്‍ പൗരന്മാരില്‍ മരണ ശേഷം കോവിഡ് -19 സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അമേരിക്കന്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ സെന്റര്‍ മേധാവി റോബര്‍ട്ട് റെഡ്ഫീല്‍ഡ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് വീഡിയോയില്‍.

എപ്പോഴാണ് അമേരിക്കയില്‍ കൊറോണ ബാധ തുടങ്ങിയത്. എത്രപേര്‍ക്ക് രോഗം വന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് അവരെ ചികിത്സിച്ച ആശുപത്രികള്‍ എന്നീ ചോദ്യങ്ങളും സാവോ ലിജിയാങ് ഉന്നിക്കുന്നുണ്ട്.

3.4 കോടി ആളുകള്‍ക്കാണ് അമേരിക്കയില്‍ പകര്‍ച്ചപ്പനി ബാധിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതില്‍ 20,000 ആളുകള്‍ മരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കോവിഡ്-19 ബാധിച്ച എത്രപേര്‍ ഇതിലുള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം- ലിജിയാങ് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

അമേരിക്കന്‍ സൈന്യമാകാം ഈ പകര്‍ച്ചവ്യാധിയെ വുഹാനില്‍ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്താന്‍ അമേരിക്ക തയ്യാറാകണമെന്നും ലിജിയാങ് പറഞ്ഞു.

ലോകത്താകമാനം 127രാജ്യങ്ങളിലായി 130,000 ആളുകളിലാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. ഇതുവരെ 5000ത്തോളം ആളുകള്‍ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇതില്‍ ഏറെയും ആളുകള്‍ മരിച്ചത് ചൈനയിലാണ്. രോഗബാധ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വുഹാനിലാണ് ഏറ്റവുമധികം ആളുകള്‍ മരിച്ചത്.

Content Highlights: A Chinese official has suggested that the US army may have brought the deadly coronavirus into China