ന്യൂഡല്‍ഹി: സമോസ പങ്കിടാമെന്ന ഓസ്ട്രേലിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സ്‌കോട്ട് മോറിസന്റെ വാഗ്ദാനത്തോട് പ്രതികരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കാഴ്ചയില്‍ അവ രുചികരമാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെന്നും കോവിഡിനെതിരേ വിജയം നേടികഴിഞ്ഞാല്‍ ഒരുമിച്ച് സമോസകള്‍ ആസ്വദിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

'ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇന്ത്യന്‍ സമോസ കൊണ്ട് ഏകീകരിക്കുന്നു! രുചികരമായി തോന്നുന്നു. കോവിഡിനെതിരേ നിര്‍ണായക വിജയം നേടികഴിഞ്ഞാല്‍, നമ്മള്‍ ഒരുമിച്ച് സമോസകള്‍ ആസ്വദിക്കും. നാലാം തിയതി നമ്മുടെ വീഡിയോ മീറ്റിങ്ങിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.' - പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ജനപ്രിയ ഇന്ത്യന്‍ ലഘുഭക്ഷണമായ സമോസ പരീക്ഷിച്ച ഓസ്ട്രേലിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സ്‌കോട്ട് മോറിസണ്‍ അത് നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. 'സമോസയും മാങ്ങാ ചട്‌നിയും. ഈ ആഴ്ച നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള എന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച വീഡിയോലിങ്ക് വഴിയാണ്. അവര്‍ സസ്യാഹാരികളാണ്, അവരുമായി ഇത് പങ്കിടാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.' - മോദിയെ ടാഗ് ചെയ്യ്തുകൊണ്ട് മോറിസണ്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരും ജൂണ്‍ 4 ന് വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് വഴി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് സാമ്പത്തിക, തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖലകളിലെ ബന്ധം കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കോവിഡ് മൂലമുള്ള യാത്രാ നിരോധനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് വഴിയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആദ്യ ഉഭയകക്ഷി ഉച്ചകോടിയാണിത്.

Sunday ScoMosas with mango chutney, all made from scratch - including the chutney! A pity my meeting with @narendramodi this week is by videolink. They’re vegetarian, I would have liked to share them with him. pic.twitter.com/Sj7y4Migu9