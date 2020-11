ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡിനെതിരായ ഇറ്റലിയുടെ പോരാട്ടത്തെ പ്രശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇറ്റലിയുടെ വിജയകരമായ പോരാട്ടം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും എല്ലാവരും ഇറ്റലിയില്‍ നിന്ന് പാഠങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ടുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇറ്റാലിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്യൂസെപ്പെ കോണ്ടെയുമായി നടത്തിയ ഓണ്‍ലൈൻ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

'മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ വൈറസിനെ മനസിലാക്കാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ ഇറ്റലി അതിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിജയകരമായ പോരാട്ടം ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങള്‍ എല്ലാവരും ഇറ്റലിയില്‍ നിന്ന് പാഠങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു.'- പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ലോകത്തില്‍ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ക്കായി നമ്മള്‍ സ്വയം പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. ചര്‍ച്ചകള്‍, ഇന്ത്യ- ഇറ്റലി ബന്ധം കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കിയെന്നും കൂടുതല്‍ ധാരണകള്‍ വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സഹകരണത്തിന്റെ പുതിയ മേഖലകള്‍ തിരിച്ചറിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇറ്റാലിയന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ഇറ്റലി-ഇന്ത്യ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിച്ചുവെന്നറിഞ്ഞതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും കോവിഡിന് ശേഷം ഇറ്റാലിയന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാന്‍ അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

