വാഷിങ്ടൺ: തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം സ്ഥാനാർഥിക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്നത് തന്നെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നുവെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ താൻ ഒരുപക്ഷേ രാജ്യം വിടേണ്ടിവന്നേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രചാരണപരിപാടിക്കിടിയിൽ പറഞ്ഞു. കാര്യങ്ങൾ തനിക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിലല്ല മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് എന്ന് ട്രംപ് സ്വയം അംഗീകരിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് രാഷ്ട്രീയനിരീക്ഷകർ ഈ വാക്കുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

'ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങൾക്കത് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുമോ? , ഞാൻ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? എനിക്കെന്തായാലും അത് നന്നായി തോന്നില്ല, ഒരുപക്ഷേ എനിക്ക് രാജ്യം വിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. എനിക്കറിയില്ല.' ട്രംപ് പറയുന്നു.

ഇയോവയിലും മിനസോട്ടയിലും ഒഹായിയോയിലും ഫ്ളോറിഡയിലും നോർത്ത് കരോലിനയിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിൽ സംസാരിക്കവേ സമാനമായ പരാമർശങ്ങൾ ട്രംപ് നടത്തിയിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ താനിനി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലെന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം ട്രംപ് സംസാരിച്ചത്. ട്രംപിന്റെ ഈ വാചകങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത വീഡിയോ എതിരാളി ബൈഡൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ട്രംപ് പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് വാക്കുനൽകാമോ എന്നുചോദിച്ചാണ് ബൈഡൻ വീഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ തന്നെ ജയിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബൈഡനെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന സമീപനമാണ് റാലികളിൽ പൊതുവെ ട്രംപ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബൈഡൻ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ കമ്യൂണിസവും കുറ്റവാളികളായ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഒരു കുത്തൊഴുക്കുതന്നെയും ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. ബൈഡന്റെ കുടുംബത്തെ ഒരുവേള 'ക്രിമിനൽ എന്റർപ്രൈസ്' എന്നുവരെ ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചു.

അതേസമയം പ്രചാരണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന ബൈഡൻ ട്രംപിന്റെ കോവിഡ്19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് വിമർശിച്ചത്. വൈറസ് ഒരു അത്ഭുതം പോലെ അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നാണ് ട്രംപ് പറയുന്നതെന്നും എന്നാൽ അത് അപ്രത്യക്ഷമാകുകയല്ല മറിച്ച് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ബൈഡൻ പറഞ്ഞു.

Content Highlights:I May Have To Leave The Country Says Donald Trump