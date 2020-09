വാഷിംങ്ടണ്‍: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ജന്മദിന ആശംസകളുമായി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്.

മഹാനായ നേതാവും വിശ്വസ്തനായ സുഹൃത്തുമെന്നാണ് മോദിയുടെ 70ാം പിറന്നാളില്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നുകൊണ്ട് ട്രംപ് കുറിച്ചത്.

I would like to extend best wishes and a very happy 70th birthday to the Prime Minister of India, @narendramodi. Many happy returns to a GREAT LEADER and loyal friend! pic.twitter.com/CWlVkHk16X