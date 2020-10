പതിനഞ്ച്‌ മിനിറ്റില്‍ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം ലഭിക്കുന്ന ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റുകള്‍ രംഗത്തിറക്കി ബെക്ടണ്‍ ഡിക്കിന്‍സണ്‍(ബി.ഡി ആന്റ് കമ്പനി) മിനിറ്റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ആന്റിജനുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഫലം ലഭ്യമാക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകള്‍ യൂറോപ്പില്‍ ഉടന്‍ ഉപയോഗത്തിലെത്തും. ഒക്ടോബര്‍ അവസാനത്തോടെ ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് യൂറോപ്യന്‍ വിപണിയില്‍ എത്തുമെന്നാണ് കമ്പനി വക്താക്കള്‍ അറിയിക്കുന്നത്.

ഈ കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കില്‍നിന്നുള്ള സ്രവങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് ആന്റിജന്‍ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാനാവും. കമ്പനിയുടേ തന്നെ വെരിറ്റോര്‍ സിസ്റ്റത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പുതിയ കോവിഡ് പരിശോധനയും നടക്കുന്നത്. ബി.ഡിയുടെ വെരിറ്റോര്‍ ടെസ്റ്റിങ് സംവിധാനം നേരത്തെ തന്നെ വൈറല്‍ പനി പരിശോധിക്കാന്‍ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

ബെക്ടണ്‍ ഡിക്കിന്‍സണ്‍ പുറത്തിറക്കുന്ന കോവിഡ് ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റ് യൂറോപ്യന്‍ ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിലെ പ്രധാനിയാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ബി.ഡിയുടെ യൂറോപ് മേഖലാ മേധാവിയായ ഫെര്‍ണാണ്ട് ഗോള്‍ബ്ലാട്ട് പറഞ്ഞു. ഏപ്രില്‍, മെയ് മാസങ്ങളില്‍ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായി യൂറോപ്പ് മാറിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നാം വീണ്ടും പോവുന്നത്. അതിനാല്‍ ഇത്തരമൊരു പരിശോധനാകിറ്റിന്റെ ആവശ്യവും വളരെ വലുതാണ്- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഫലം വളരെ പെട്ടന്ന് ലഭിക്കുന്നു എന്നതിനാല്‍ ആന്റിജന്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് കോവിഡ് രോഗനിര്‍ണയത്തില്‍ വലിയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. അതേസമയം, ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍. ടെസ്റ്റിനേക്കാള്‍ കൃത്യത കുറവ് എന്ന പ്രശ്‌നവും ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റുകള്‍ക്കുണ്ടെങ്കിലും ബി.ഡിയുടെ കിറ്റിലൂടെ 99 ശതമാനം കൃത്യമായ ഫലങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും കമ്പനി വക്താക്കള്‍ പ്രതികരിച്ചു.

കിറ്റുകള്‍ യു.എസ്. വിപണിയില്‍ ഇതിനകം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബര്‍ അവസാനത്തോടെ 8 ലക്ഷം കിറ്റുകള്‍ നിര്‍മിക്കാനാണ് നിലവില്‍ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

