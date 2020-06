മോസ്‌കോ: റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമര്‍ പുടിന് കോവിഡ് ബാധിക്കാതിരിക്കാന്‍ വലിയ മുന്‍കരുതലുകളാണ് റഷ്യ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വക്താവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ പുടിനെ കൊറോണ വൈറസില്‍നിന്ന് രക്ഷിക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയില്‍ 'അണുനാശിനി തുരങ്കം' സ്ഥാപിച്ചിരുക്കുകയാണ് റഷ്യ.

പുടിന്‍ സന്ദര്‍ശകരെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക വസതിയിലാണ് 'അണുനാശിനി തുരങ്കം' സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിസായ ആര്‍ഐഎ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. മോസ്‌കോ നഗരത്തിന് പുറത്താണ് പുടിന്റെ ഈ ഔദ്യോഗിക വസതി. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നവര്‍ ആദ്യം ഈ തുരങ്കത്തിലൂടെ കടന്നുപോകണം. ഇവിടെവെച്ച് സന്ദര്‍ശകരുടെ മേല്‍ അണുനാശിനി തളിക്കും.

പെന്‍സ നഗരം ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന റഷ്യന്‍ കമ്പനിയാണ് ഇത് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉപകരണത്തില്‍ ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗനീഷ്യന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയും സന്ദര്‍ശകരുടെ ശരീരോഷ്മാവ് പരിശോധിക്കുന്ന സംവിധാനവുമുണ്ടെന്ന് നിര്‍മാതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ പുടിനെയും അദ്ദേഹത്തെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും നിര്‍മാതാക്കള്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.

മുഖാവരണം ധരിച്ച ഒരാളുടെ മേല്‍ തുരങ്കത്തിന്റെ മേല്‍ഭാഗത്തുനിന്നും വശത്തുനിന്നും അണുനാശിനി തളിക്കുന്നതായി ആര്‍ഐഎ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയില്‍ കാണാം. മോസ്‌കോയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള പുടിന്റെ വസതി സന്ദര്‍ശിക്കുന്നവര്‍ തുരങ്കത്തിലൂടെ കടന്നുപോകണമെന്ന വാര്‍ത്ത ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷനും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ജൂണ്‍ 12ന് ഒരു പൊതുപരിപാടിയില്‍ മുഖാവരണമില്ലാതെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും പുടിന്‍ മോസ്‌കോയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള വസതിയില്‍ ഐസൊലേഷനിലാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. പുടിനെയും അദ്ദേഹവുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തുന്ന എല്ലാവരേയും പതിവായി കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുന്നതടക്കം നിരവധി പ്രതിരോധ നടപടികളാണ് റഷ്യ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

В резиденции Путина для защиты от коронавируса установили специальный туннель. Он предназначен для дезинфекцииhttps://t.co/jjwWbuZ2EX pic.twitter.com/h62KWARvsr — РИА Новости (@rianru) June 16, 2020

