കാഠ്മണ്ഡു: യഥാര്‍ത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയില്‍ പിരിമുറുക്കം തുടരുന്നതിനിടയില്‍, ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന പരസ്പര വ്യത്യാസങ്ങള്‍ സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് നേപ്പാള്‍. ലഡാക്കിലെ ഗല്‍വാന്‍ താഴ്വരയില്‍ ചൈനീസ് സൈനികരുമായി ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ 20 ഇന്ത്യന്‍ ജവാന്മാര്‍ക്ക് വീരമൃത്യു സംഭവിച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് നേപ്പാളിന്റെ പ്രസ്താവന.

ഇന്ത്യന്‍ - ചൈനീസ് സൈന്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷത്തെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിച്ച നേപ്പാള്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍ സംഭാഷണത്തിലൂടെ സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കണമെന്നു പ്രസ്താവനയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍ സമാധാനപരമായ മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട നേപ്പാള്‍ പ്രാദേശിക, ലോക സമാധാനത്തിനായി തങ്ങള്‍ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ ഇന്ത്യയുടെ മേഖലകള്‍ തങ്ങളുടേതായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടം ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാക്കാനുള്ള ബില്ല് പാസാക്കിയതിന് പിന്നാലെ കാലാപാനിക്ക് സമീപം പട്ടാള ക്യാമ്പ് സ്ഥാപിക്കാന്‍ നേപ്പാള്‍ ഒരുങ്ങുന്നതായി വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ലിപുലേഖ്, കാലാപാനി, ലിംപയധുര എന്നീ പ്രദേശങ്ങളാണ് പുതിയ ഭൂപടത്തില്‍ നേപ്പാള്‍ തങ്ങളുടേതായി അടയാളപ്പെടുത്തിയത്.

